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中部大雨不停！土石流紅色警戒增至88條　2地區民眾要小心

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▲▼台18線阿里山公路78.3公里及新中橫公路21線131公里處坍方。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲大雨下不停，水土保持局持續發布紅色、黃色土石流警戒。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者許展溢／台北報導

鋒面北移，加上西南風增強，部分地區雨仍不停，農委會水土保持局今（13日）持續發布土石流紅色警戒88 條，分布於2 縣6鄉18村。黃色警戒190 條，分布於5縣14鄉49村。

根據水土保持局提供資料顯示，截至目前已發布88條土石流紅色警戒，分布在台中市和平區博愛里，南投縣仁愛鄉南豐村、萬豐村、法治村、春陽村、精英村、發祥村，埔里鎮麒麟里、水頭里、枇杷里、蜈蚣里、福興里，國姓鄉大旗村、柑林村、南港村、大石村， 水里鄉新興村，信義鄉神木村等，共2 縣（市）6 鄉（鎮市區）18 村（里）。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 農委會發布。（圖／水土保持局提供）

▲ 水土保持局發布土石流紅色警戒88條。（圖／水土保持局提供）

土石流黃色警戒有190 條，分布在台中市和平區自由里、南勢里、天輪里、梨山里，南投縣仁愛鄉新生村、 互助村、親愛村，埔里鎮南村里、桃米里、成功里、牛眠里，魚池鄉五城村，水里鄉車埕村、玉峰村、興隆村、上安村、郡坑村、新山村、頂崁村，國姓鄉長流村、長豐 村、乾溝村、北港村、長福村、福龜村，中寮鄉和興村， 鹿谷鄉初鄉村、內湖村、永隆村、瑞田村，信義鄉潭南 村、地利村、雙龍村、人和村、明德村、自強村、神木 村、同富村、東埔村，高雄市桃源區桃源里、勤和里，雲林縣古坑鄉草嶺村，嘉義縣梅山鄉太和村、瑞峰村，竹崎 鄉光華村，阿里山鄉豐山村、樂野村、達邦村、十字村等，5 縣（市）14 鄉（鎮市區）49 村（里）。

水土保持局強調，地方政府應針對以上地區進行勸告或強制其撤離，並作適當的安置。

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關鍵字：土石流,大雨,水土保持局,紅色警戒,黃色警戒

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