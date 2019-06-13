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槍匪挾持10秒「砰」！警掏槍8怒吼　路過女子嚇崩潰「跪地爬1公尺」

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記者許力方、張君豪／桃園報導

桃園市議會附近三民路12日晚間發生持槍挾持案，2名林姓嫌武裝闖入一間車行挾持職員，警方派出除暴、維安特勤及談判專家等，封街對峙5小時，期間一度有不知情女路人撐傘要通過，維安人員立即上前呼喊「小姐！趕快過來！」不到10秒，現場傳出「砰」的轟天巨響，她嚇得當場趴地。

▲▼桃園槍匪挾持10秒「砰」！警掏槍8怒吼　路過女子嚇崩潰「跪地爬1公尺」。（圖／記者張君豪翻攝）

2名林姓嫌犯12日傍晚5時50分左右，犯趁著車行打烊前10分鐘疑似持M4A1長槍闖入，挾持店長、職員等做為人質，警方獲報後隨即封街，調派配賦精良裝備的保一維安特勤隊10多名警力及刑事局除暴特勤隊等前往支援，警政署長陳家欽換上防彈衣進入現場，並請談判專家及嫌犯家屬親情喊話。

▲▼桃園槍匪挾持10秒「砰」！警掏槍8怒吼　路過女子嚇崩潰「跪地爬1公尺」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼桃園槍匪挾持10秒「砰」！警掏槍8怒吼　路過女子嚇崩潰「跪地爬1公尺」。（圖／記者張君豪翻攝）

理著光頭的林嫌先行釋放女性人質，深夜10時55分宣告全員獲釋，林嫌也高舉雙手棄械投降，被帶上警車。桃園警方表示，歹徒態度平和，陸續釋放9名人質後，繳交一把短槍，隨後共搜出2長槍、3短槍，疑似還有爆裂物尚待確認。

歹徒火力龐大，一度還發生歹徒使用雷射紅光瞄準窗外的民眾，情勢緊張危險，警告意味濃厚，且當時人質還在他手上。甚至有一名不知情女子闖過封鎖線，撐傘路過，維安人員見狀馬上快步衝上前，邊喊「小姐！趕快過來！」沒想到10秒後馬上「砰」地一聲，汽車警報器震動大作，所有人嚇得蹲低、四處張望，女子更當場跪下趴地。

員警見狀，隨即掏出手槍俯身上前揮手，連續怒吼8聲「趕快過來」「過來！」女子嚇得連滾帶爬，短短一公尺左右距離，走了數十秒，才終於躲到公車站牌後方掩蔽，員警這才收起手槍，怒斥「這樣躺好！」「快點！」結束這段驚魂記。

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