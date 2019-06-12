快訊／桃園歹徒持槍挾持6人　警政署陳家欽到場坐鎮

記者柯沛辰／桃園報導

桃園市三民路12日晚間發生歹徒挾持8人，現場一度傳出槍響、有員警中彈受傷，目前還有6人遭挾持，警匪持續封街對峙，周遭路段出現塞車。稍早警政署陳家欽、警察局長陳國進都到場坐鎮指揮，刑事局談判專家也趕赴現場。

警方透露，2名歹徒12日晚間7點多持長短槍、手榴彈闖入車行，表明要找車行老闆要錢，但遭車行人員拒絕，進而挾持8名人質。過程中開了2槍，目前傷亡不明。

▲桃園驚傳挾持人質，警力封街對峙中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第一時間，附近民眾聽見2聲槍響，一度以為是放鞭炮，後來驚覺事態不對勁才打電話報警。目前大批警力在場戒備，周遭三民、成功路已拉起封鎖線，周圍車流壅塞。

據了解，歹徒具有幫派背景，疑為正義會成員，警匪談判過程有員警進入被打傷。稍早有2名人質被先行釋放，車行內還有6人遭挾持。

警政署呼籲，桃園市民勿前往圍觀，務必避開該管制路段，以利警方執行維安勤務。

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▲警政署長陳家欽。（圖／警廣）

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