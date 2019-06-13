8長短槍赫見M4A1！桃園挾持人質案2嫌到車行想「借車跑路」

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市12日晚間發生明士中古車行人質挾持事件，桃園警方13日說明專案人員化解挾持人質過程，公布主嫌林佑儒、林竑甫持有2長、6短共8把槍枝彈藥，警方指出，兩嫌到車行其實是想借車跑路，在泡茶時碰上警方登門查緝意外擦槍走火演出挾持人質事件，整起事件最後平和落幕歸功於警方分層負責得宜，化解一場可能發生的悲劇。

▲桃園警分局長翁群能說明12日晚間挾持人質事件過程。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園警分局公布挾持人質事件，嫌犯持有的2長、6短等槍枝彈藥。（圖／記者沈繼昌攝）

警方調查，挾持人質案主嫌是38歲男子林佑儒與22歲男子林竑甫，曾於今年5月26日晚清晨5時30分在桃園區某汽車旅館開槍示威，桃園分局組成專案小組追緝，當時了解原因是林佑儒的女性友人抱怨遭人言語輕薄，林佑儒等人找到對方LINE帳號後雙方相互嗆聲，當時共有4人到汽車賓館開槍示威。

警方查出，林佑儒等人開槍示威後，曾至台中地區躲藏，12日凌晨3時許，林等人潛回桃園市中壢區某公司前再度開十餘槍示警，專案小組鎖定林等人回到桃園地區，12日17時50分許，尾隨查出2人分持多把槍械進入桃園區三民路明士中古車行，原本要借錢與借車跑路，但2人發現警方登門，臨時起意開槍挾持店內9名員工當人質。

▲桃園警分局長翁群能說明主嫌持有的2長、6短等槍枝彈藥確實具有很強的殺傷力。（圖／記者沈繼昌攝）

專案小組見人質生命有危險，其中小隊長王強生被林嫌點名進入車行談判，分局長翁群能率員趕抵現場，完成警戒、談判、攻堅等任務分工，同時通報桃園地檢署、刑警大隊、警政署等單位支援，層層警力將歹徒圍困在中古車行內，警政署長陳家欽、桃園警局長陳國進都到場坐鎮指揮，以人質安全為第一考量，擬定談判為主策略，找來家屬親情喊話、安排幫派大哥「黑人」郭信一進入車行安撫，情緒勸說釋放人質，最終同意棄械投降。

警方還公布林嫌等人持有2長、6短槍械與彈藥，其中殺傷力強大的M4A1突擊步槍，分局長翁群能說，這把突擊步槍來源還在清查，但根據現場剩餘十餘發子彈中，多數已出現生鏽跡象，這把槍應該已經放了一段不算短的時間，到必要時才拿出來保命用的，其餘長短槍中有2把短槍槍管未通，其餘還需經鑑識人員鑑定是否屬於制式還是改造槍枝。

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