　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

符合居民使用需求　桃園成立「公園適性發展審議會」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園成立公園適性發展審議會

▲風禾公園內有沙坑和北臺灣最長的滾輪溜滑梯，吸引親子前來嬉遊。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美麗的公園，是大家的公園。桃園市政府為了讓一座座的公園，在景觀設計、休閒遊憩、自然生態等規劃，符合居民使用的需求，首度成立「公園適性發展審議會」，敦聘專家學者、社團代表及各局處代表等出任委員；未來，所有公園建設計畫如有具爭議性內容、或執行過程發生爭議性事項，皆需提送審議討論，期每座公園都有特色。▲桃園成立公園適性發展審議會

▲▼秘書長黃治峯頒發首屆「公園適性發展審議會」委員。（圖／市政府提供）

▲桃園成立公園適性發展審議會

市府秘書長黃治峯13日指出，「公園適性發展審議會」成立後，日後桃園市公園建設以「求好不求快」為原則，不論新闢公園、既有公園改造或共融式遊具的設置等，達一定規模的計畫，皆須經審議通過才可執行，確保公園設計兼顧各方面考量，既能夠保存現有自然生態及歷史文化意象，亦符合當地居民需求及地方特色。▲桃園成立公園適性發展審議會

黃治峯說，桃園市過去發展重點公園建設時，發生過不少地方需求與關注領域團體立場不一致的情形，在推動共融式遊戲場的過程中，亦面臨設計及安全管理執行上的困難，此外桃園現存千口埤塘，埤塘為桃園最珍貴的自然資源，埤塘公園的發展亦為桃園一大特色。

隨著現代民眾追求高生活品質，假日休憩空間需求增加，兒童權利意識也逐漸抬頭，市府持續努力找尋空間闢建特色公園及改造既有公園，如風禾公園打造北臺灣最長之滾輪溜滑梯、八德第1公墓及桃園第13號公墓變身為花海、五酒桶山公園改善既有雜林及鐵皮屋等設施闢建為生態公園等，期望市民朋友假日有更多親近大自然的空間，不同年齡層的市民皆能在公園找到遊戲空間，讓桃園增加更多綠意，使公園成為桃園發展為國際化城市之主要特色。

ET快訊
影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG
女友吞藥昏睡　他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片..下場GG了
老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差

關鍵字：桃園,公園發展,秘書長黃治峯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

符合居民使用需求　桃園成立「公園適性發展審議會」

腸病毒流行期竹市完備防疫工作　落實洗手五步驟

香港國際旅展　台東館首推「360度玩美台東」 熱氣球最美星空受矚目

大雅水圳護岸崩塌危及200人安全　洪慈庸爭取2千萬修復

國樂之路不間斷！　頭份國小、國中獲捐贈24把黑檀木胡琴　

爺奶愛學習　竹市樂齡中心再奪場次、人次、時數三冠王

愛爾麗捐贈360萬元頂級救護車　在宜蘭持續散播溫暖

桃園客家風親子協力車亮相　6/15大溪遊街踩風

成大醫院2019年度志工大會　全勤志工颱風服務不中斷

影／桃園人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒發獎金嘉勉員警

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

移工遭強暴：台灣最美的風景不是人嗎 　地位懸殊..天心嘆「包容帶有歧視的意思」

符合居民使用需求　桃園成立「公園適性發展審議會」

腸病毒流行期竹市完備防疫工作　落實洗手五步驟

香港國際旅展　台東館首推「360度玩美台東」 熱氣球最美星空受矚目

大雅水圳護岸崩塌危及200人安全　洪慈庸爭取2千萬修復

國樂之路不間斷！　頭份國小、國中獲捐贈24把黑檀木胡琴　

爺奶愛學習　竹市樂齡中心再奪場次、人次、時數三冠王

愛爾麗捐贈360萬元頂級救護車　在宜蘭持續散播溫暖

桃園客家風親子協力車亮相　6/15大溪遊街踩風

成大醫院2019年度志工大會　全勤志工颱風服務不中斷

影／桃園人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒發獎金嘉勉員警

永康街芒果冰搬進警局？　分局長現做冰品慰勞基層警

險毀容！她跌落樓梯「鼻歪＋撕裂傷5cm」...靠耳臀皮重新喬臉

蘋果史上最烏龍維修案例！他花了30萬也修不好　結果根本沒壞

平時壓力大…警察節大解放！組S.S.P.D Boys　邀議員里長一起嗨翻天

港《逃犯條例》恐引發難民潮　陸委會：現有機制下採個案處理

誓言拿百億助3萬個弱勢家庭　辜仲諒：台灣貧富差距不能再擴大！

5歲嗯哼幼稚園「讀1年就畢業」！　想到上小學「真實表情」網笑翻

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！紛絲激動：仙女下凡

全台暑假唯一賞螢地、觀光工廠送萬元獎金　彰化暑假推薦4大景點

中職／紐維拉一軍首先發遭猿狙擊　伯納給好評：有品質

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

地方熱門新聞

小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶所櫃..

新北市公園遊具皆屬安全

連日大雨　葡萄落果腐爛　

慰問罹難學童家屬　郭信良籲市府..

台南新營民宅火警　幸無傷亡

宜蘭淪陷！　秋行軍蟲入侵確認

蔡英文視察嘉義地區防汛工程

人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒..

國際繩索救援賽冠軍回國！對台灣..

98台斤大西瓜泡水　瓜農冒雨搶..

女童反鎖屋內　引導解鎖助脫困

台南高工龍舟隊　年年獲獎

頭份國中、小獲贈24把琴　超過..

嘉縣春遊發放百萬消費卷

更多熱門

相關新聞

桃園客家風豪華版　親子協力車亮相

好「瞎趴」造型車，一起騎遊小鎮真風光！桃園大溪區月眉休閒農業發展協會6月15、16日兩天，舉辦的「客家風情遊.藝.思」踩街活動，13日舉行活動說明，10多部精心打造、號稱全台唯一客家風的豪華版親子協力車亮相，超吸睛！

8長短槍赫見M4A1！2嫌想「借車跑路」

桃園人質挾持事件　2勇警破格任用

還原驚險6小時！槍手開11槍　9人質縮牆角發抖

人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒獎金　

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

好友爆：謝忻為救阿翔「願退演藝圈」

2019下半年「運勢大逆轉」的星座

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面