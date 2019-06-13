符合居民使用需求　桃園成立「公園適性發展審議會」

▲風禾公園內有沙坑和北臺灣最長的滾輪溜滑梯，吸引親子前來嬉遊。（圖／市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

美麗的公園，是大家的公園。桃園市政府為了讓一座座的公園，在景觀設計、休閒遊憩、自然生態等規劃，符合居民使用的需求，首度成立「公園適性發展審議會」，敦聘專家學者、社團代表及各局處代表等出任委員；未來，所有公園建設計畫如有具爭議性內容、或執行過程發生爭議性事項，皆需提送審議討論，期每座公園都有特色。

▲▼秘書長黃治峯頒發首屆「公園適性發展審議會」委員。（圖／市政府提供）

市府秘書長黃治峯13日指出，「公園適性發展審議會」成立後，日後桃園市公園建設以「求好不求快」為原則，不論新闢公園、既有公園改造或共融式遊具的設置等，達一定規模的計畫，皆須經審議通過才可執行，確保公園設計兼顧各方面考量，既能夠保存現有自然生態及歷史文化意象，亦符合當地居民需求及地方特色。

黃治峯說，桃園市過去發展重點公園建設時，發生過不少地方需求與關注領域團體立場不一致的情形，在推動共融式遊戲場的過程中，亦面臨設計及安全管理執行上的困難，此外桃園現存千口埤塘，埤塘為桃園最珍貴的自然資源，埤塘公園的發展亦為桃園一大特色。

隨著現代民眾追求高生活品質，假日休憩空間需求增加，兒童權利意識也逐漸抬頭，市府持續努力找尋空間闢建特色公園及改造既有公園，如風禾公園打造北臺灣最長之滾輪溜滑梯、八德第1公墓及桃園第13號公墓變身為花海、五酒桶山公園改善既有雜林及鐵皮屋等設施闢建為生態公園等，期望市民朋友假日有更多親近大自然的空間，不同年齡層的市民皆能在公園找到遊戲空間，讓桃園增加更多綠意，使公園成為桃園發展為國際化城市之主要特色。