桃園客家風親子協力車亮相　6/15大溪遊街踩風

▲桃園客家風豪華版親子協力車亮相。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

好「瞎趴」造型車，一起騎遊小鎮真風光！桃園大溪區月眉休閒農業發展協會6月15、16日兩天，舉辦的「客家風情遊.藝.思」踩街活動，13日舉行活動說明，10多部精心打造、號稱全台唯一客家風的豪華版親子協力車亮相，超吸睛！

月眉休閒農業發展協會理事長李汪根表示：「客家風情遊.藝.思」活動，首先登場的是6月15日下午的客家踩風嘉年華，為了讓參與活動的民眾，能愉悅欣賞大溪小鎮風情，首度打造10多部、號稱全台唯一客家風的豪華版親子協力車，將在此次活動結束後，開放團體預訂和民眾租借。

▲▼大溪區月眉休閒農業發展協會舉辦「客家風情遊.藝.思」踩街活動。（圖／廖帝權提供）

15日踩街遊行隊伍中，有1/2為客家藝術工作坊的成果展演團體，學員踩街服裝以客家元素加上環保精神大秀創意，小小舞獅團手製的客家花獅充滿童趣。除了創意客家服飾戲劇秀、小小舞獅表演外，踩街沿途還有獨輪、笛鼓等快閃表演，處處充滿驚喜。

當天的踩街路線於13:30由大溪老街的福仁宮廣場出發，沿途經過月眉古道、月眉路、最後與客家風協力車會師於李騰芳古宅停車場，踩街結束後，主舞台現場為踩街民眾貼心準備清涼的客家甜湯消暑。除了踩街遊行，主舞台更邀請各表演團體進行兩天的演出，表演內容包含：客氣四川變臉秀、大溪千歲太鼓、歡樂小丑秀、月眉笛鼓樂團、傳統民俗雜技、春麵樂團、互動魔術氣球秀、陀螺表演等。

另外、協會還舉辦客家踩風微旅行、客家風情手作活動（客家麻糬、擂茶、菜包、湯圓、手染花布），總共400個名額，分別開放網路及現場報名，活動現場還提供客家風情協力車免費搭乘服務，於表定時間內隨招隨停。活動詳情請參照「桃園市大溪區月眉休閒農業發展協會」粉絲團活動公告。