41歲女友與同事過夜　20歲男怒「勒到脫糞」斷氣才鬆手

▲相差21歲的姊弟戀成悲劇，男友勒斃女友後輕生。（圖／記者趙永博攝）

突發中心／台北報導

台北市大同區赤峰街一處加蓋民宅，3月24日深夜爆發命案！警方獲報41歲的曾姓女子失聯，結果發現她裸體躺在公寓床上死亡多時，20歲的張姓男友則多處刀傷倒臥一旁，經送醫搶救後恢復生命跡象，事發原因疑似是張男不滿曾女在男同事家過夜，才會痛下殺手。士林地檢署12日偵結，張男被依殺人罪提起公訴。

根據檢警調查，張男不滿同居女友的黃姓同事將錢交給女友代為保管，於是在3月15日先偷拿女友包包中的提款卡，再前去超商盜領黃男所有的4萬元。

曾女則在22日出門後，便連續2天未曾回家，期間張男曾致電曾女，沒想到卻得到女友將在黃姓同事家過夜的消息，由於2人先前曾多次因類似事件有過爭執，張男怒不可遏，也不去上班，獨自一人在住處苦等。

24日上午曾女返家換衣服準備上班，張男質問卻未獲得對方回應，一怒之下從後方用右手臂勒住女友頸部，同時用左手施加壓力，確認女友一動也不動之後才鬆手。

曾女在他強大的手勁之下窒息身亡，過程中出現脫糞現象，糞便也沾染到床單及衣物上，張男見狀趕緊清洗，並將裸身的曾女抱回床上。

▲張男傷勢好轉後坦承犯行。（圖／記者趙永博攝）

事後張男萌生死意，雖喝下高粱酒壯膽，但他仍因害怕下不了手，一路伴屍到深夜，害來傳訊息給同事「我先走了，對不起」等語，隨後拿出美工刀割頸。

曾女同事則因聯繫不上人，趕到曾女住處查看，卻發現防盜鍊已掛上，只好聯絡曾女房東強行進入屋內，才驚見曾女已成了一具冰冷僵硬的屍體，張男則是頸部大量出血，送醫後已無大礙。

張男傷勢漸轉後，對案情坦承不諱，士林地檢署12日偵結全案，依照殺人罪嫌對張男提起公訴。

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