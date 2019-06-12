屁孩台9線埋伏！鐵棍重揮「砸中女騎士」　她怒幫QQ：騎重機錯了？

地方中心／台東報導

南迴公路台9線9日發生攻擊事件，黑車駕駛疑似看一群重機車隊不順眼，瘋狂追逐對方，甚至還把車停在路邊埋伏，待重機騎士經過拿出鐵棒大力敲打，造成一名女騎士右手臂瘀青、紅腫。影片上傳至網路引起撻伐，「這太恐怖，根本殺人，人差點就死了。」

▲黑衣男丟鐵棍。（圖／重機車友 各區路況、天氣回報中心，下同）



從影片中可以看見，轎車從重機隊伍旁邊經過，接著一路狂飆到隧道前，把車停在白線外；黑衣男殺氣騰騰下車，拿著鐵棍在旁邊等候，接著看到重機後就上前揮舞，最後還把棍子丟出去，砸到重機後座的女生。

▲鐵棍丟出去，幸好重機閃過沒摔車。



▲但後座女生被打到瘀青紅腫。

原PO表示，受傷的女生已經到警局報案，不打算接受道歉，一定會告到底，同時也希望大家看完影片可以保持理性，一切交由司法程序處理。而黑衣男也在南迴臨檢處被抓，雖然道歉但未獲得原諒。

許多網友看完後氣憤留言「怎會有這麼垃圾的人，莫名奇妙在路上蓄意殺人」、「被砸到摔車可不是鬧著完的，可能會喪命」、「這已經是殺人未遂的程度了」、「幫重機QQ，騎重機錯了嗎」。

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