典獄長也淪人質！台灣治安挾持事件...6嫌自轟慘死「屍體排成梅花狀」

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桃園三民路一間中古車行12日發生9名人質被挾持事件，幸好在對峙近6小時後平安落幕；此案驚動了市長鄭文燦，就連警政署陳家欽、警察局長陳國進都到場坐鎮指揮。回顧台灣治安史上挾持人質事件，其中台東大學宿舍、大寮監獄以及新竹遊覽車都震驚當時社會。

●台東大學生挾持事件

36歲通緝犯林國正因為要躲避查緝，2015年12月21日躲藏在台東民宿，後又闖入民宅，拿槍挾持台東大學3名學生；期間時任台東市長張國洲與他4度交涉，人質父母親也到場求情，就連他的武姓前女友也不斷喊話，經過長達21小時談判，林國正最後才投降。

▲林國正。（圖／翻攝臉書）



▲遭林國正挾持的學生之一。（圖／東森新聞）



林國正供稱，原先只是與朋友去討債，卻被台東縣刑大偵一隊陳姓小隊長栽贓，莫名變成擄人勒贖主嫌，「我只要求一個正義、一口氣而已。」

台東地方法院審結，認為林國正挾持3名無辜大學生，行為對社會治安影響非常大，考量惡性重大，又涉及妨害自由及強盜，都是累犯，行為實屬不該，因此判他11年有期徒刑，全案還可上訴。

●高雄大寮監獄挾持事件

事件發生於2015年2月11日，受刑人鄭立德等6名受刑人藉會客鬧事，甚至持剪刀挾持管理員，還破壞槍械庫兩道鐵門，至機械庫取出4把65K2長槍、6把手槍及子彈200多發，期間開了十多槍示威。

▲高雄監獄挾持案落幕，6囚飲彈自盡，5人頭對頭梅花狀躺地，1人爆頭亡。（圖／資料照）



副典獄長賴振榮和戒護科長王世倉自願替代當人質進去談判，後來典獄長陳世志換副典獄長出來，雙方繼續談判，前高雄市議員李榮宗因與鄭立德熟識，也進入獄內協助斡旋。

歷經14小時後，受刑人鄭立德等6人飲彈自盡，其中中首先自盡的是黃子晏（毒品罪，判刑25年）、靳竹生（強盜罪，無期徒刑）、魏良穎（毒品罪、判刑34年3月）、黃顯勝（毒品罪、34年2月），鄭立德（殺人罪、判刑28年6個月）與秦義明（盜匪罪、判刑46年）巡視自殺獄友，見未斷氣者幫忙補槍，2人再自殺。

●新竹遊覽車挾持事件

事件發生於2001年6月23日，張姓夫婦不滿政府機關處理態度，竟然拿著預藏改造手槍劫車，車上包括14名人質，並在北市重慶北路三段路口與警方展開4小時對峙。

後來陳定南到場後，張男妻子下跪向對方遞陳情書，才結束這場風波。士林地院審理後，最後判張男5年有期徒刑、張男妻子判4年有期徒刑。

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