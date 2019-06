27秒影片曝光！黑衣港警圍毆示威者　網嚇壞瘋傳

▲香港警察壓制痛打示威者。(圖/翻攝網路影片)



大陸中心/綜合報導

香港反對《逃犯條例》示威抗議爆發激烈衝突,有部分示威者以磚頭、鐵條攻擊員警,警方則從12日下午開始對示威群眾動用催淚彈、橡膠子彈等非致命性武器驅離。其中一段畫面拍攝到,10多名身穿黑衣的「速龍小組」成員,持警棍痛打一名落單示威男子,影片在網路上瘋傳。

《香港經濟日報》旗下Topick新聞網報導,反送中示威群眾在金鐘一帶政府總部及立法會外聚集,有影片拍攝到,警方速龍小隊疑似將一名示威者壓在地上痛打的畫面。

從影片中可見,數十名身穿黑衣的速龍小隊正在驅散示威者,其中一名落單的男性示威者沒有離開現場,持警棍的速龍小隊快速靠近,將其壓制在地上一陣痛毆。該名男子倒地後,只能以手保護自己頭部。其餘速龍小隊成員則在旁驅散群眾。

