激進示威危險「可以殺人」　香港警務處長放話：不離開會終生後悔

▲香港反送中示威，警方發射催淚瓦斯驅離群眾。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

香港「反送中」示威12日爆發警民正面衝突，造成至少22人受傷。示威者衝擊港警防線，朝政府總部和立法會推進，癱瘓港島金鐘地區；有民眾對警員扔擲物品，警方則發射非致命性的布袋彈、催淚瓦斯強勢驅離。香港警務處處長盧偉聰下午表示，示威者以危險物品衝擊警方防線的行為，已經達到「可以殺死人」的程度，呼籲示威者立即離開現場。不過，至入夜後示威者仍在聚集。

香港立法會原訂12日恢復會議二讀《逃犯條例》，大批民眾上午聚集在金鐘地區佔據主要幹道，要求香港政府撤回條例，並在下午3時左右於政府總部與立法會外與警方爆發衝突。盧偉聰則在下午4時左右主持記者會說明。

盧偉聰說，警方一直對示威者保持克制與容忍的態度，但示威者不斷衝擊警方防線，並使用危險物品攻擊警方，例如以鐵馬、磚頭朝警察丟擲。盧偉聰直言，這類行為「非常危險，可以殺人」。盧偉聰說，警方在迫不得已的情況下，使用布袋彈、橡膠彈、催淚彈或胡椒噴霧等武器，以適當方式保護自身安全。

盧偉聰指控群眾在立法會的集結是「騷亂」，並以強硬態度要求群眾立即離開，否則會「終生後悔」。盧偉聰沒有回答任何問題直接離開，其餘問題交於下屬代為回應。

消息指出，港醫院管理局證實至少有22人在衝突中受傷，但直到入夜之後群眾仍不願散去，現場不斷爆發警民衝突。

▼6月12日，大批群眾聚集在街頭要求政府撤回《逃犯條例》。（圖／路透）

