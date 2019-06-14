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議員衝到港大宿舍！　校方證實2名宿舍學生被捕　舍監回應了

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▲▼香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲香港反送中遊行，有6名大學生被捕。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

香港「反送中遊行」被警務處處長盧偉聰稱為「騷亂」後，香港民主黨13日晚間在臉書PO文指出，將有警察手持搜索令前往香港大學「李國賢堂」，對宿舍進行搜索，引發大批學生圍觀。民主黨立法會議員鄺俊宇、許智峰已會同律師，到場協助學生。不過，舍監吳兆文指出，確實有2名宿舍學生被捕，但晚間並沒有員警進入宿舍搜查。

港大學生會學苑PO文指出，截至目前為止，有6名大學生因12日的反送中遊行被捕，其中4名為香港大學學生；被捕的港大學生中，有2名因「遊蕩罪」被捕，另外2名則未知。此外，文中稱，還有1名城市大學學生被控暴動、1名浸會大學學生被捕後「尚未被起訴」。

▼2名香港大學學生因「遊蕩罪」遭警方逮捕。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

文中提到，警方目前正前往港大李國賢堂作搜索，且手上持有搜查令。對此，香港民主黨表示，立法會議員鄺俊宇、許智峰已會同律師到場，協助學生處理相關事宜。

港大學生會法律支援團隊指出，已在13日晚間10點確認，警方並無李國賢堂搜查令。

對於港大學生被捕一事，舍監吳兆文證實，李國賢堂內有2名宿生被捕，目前已獲得義務律師的協助、獲准保釋。不過，他澄清，警方並沒有進入社堂搜查，校方也會確保警方是在「擁有足夠法理依據」的情況下，進入宿舍。

▼香港民主黨一度傳出警察將前往搜索港大宿舍的消息，議員在現場提供協助。

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關鍵字：反送中遊行,逃犯條例,粵港澳要聞,盧偉聰,香港大學,李國賢堂

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