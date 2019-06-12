影／香港「頭部中彈」者是電台司機　滿臉鮮血昏倒！已送醫急救

大陸中心／綜合報導

17:29更新：盧俊宇告知，先前中彈倒地人士確定為香港電台新聞部外判司機，在負責運送攝影器材時受傷，目前已經送瑪麗醫院救治。

▲年輕人頭部中彈 。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

香港「反送中」現場12日下午爆發正面衝突，警方向示威者發射了催淚噴霧、非致命性的布袋彈和橡膠子彈。現場傳出一位年輕人頭部中彈倒地，陷入昏迷。此外，現場衝突現場亦有多人受傷，送醫治療。

「反送中」行動下午3點05分衝突升級，政府總部外面的示威者發起衝擊，將鐵馬推前，隔着鐵欄不斷扔雜物，警方隨後施放胡椒噴霧，「速龍小隊」出動。到了3點30分時，「速龍小隊」與示威者正面交鋒，示威者向前進擊，警方揮警棍回擊。隨後警方發射非致命性的布袋彈。

▲香港12日二讀辯論《逃犯條例》，民眾戴口罩、眼罩，手持雨傘防備。（圖／達志影像／美聯社）

現場場面混亂，香港民主黨翠樂區主任盧俊宇指出，衝突現場一位年輕人中彈頭破血流，當場陷入昏迷，正在送往醫院急救。

香港警務處處長盧偉聰隨後受訪時，將金鐘事件定性為暴力事件，並譴責示威者不負責任的行為。他表示，金鐘發生的衝突已經超越了和平示威，警方武力回擊是為了保護防線，示威者必須馬上停止。

▲香港警方要求民眾離開。（圖／達志影像／美聯社）