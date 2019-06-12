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香港反送中22傷！林鄭月娥晚間終露臉　3分鐘短片譴責「示威暴動」

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▲▼6月12日，香港反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港民眾利用束帶將鐵欄杆綁在一起，當作路障與警方對峙。（圖／達志影像／美聯社）

 大陸中心／綜合報導

香港「反送中」示威者12日與警方爆發大規模衝突，警方多次使用催淚瓦斯、布袋彈等手段強勢驅離民眾，但香港特首林鄭月娥一直沒有出面回應。直到晚間，林鄭月娥才錄製一段3分鐘片段，譴責群眾「暴動」並作出可致命的行為，但對於警方驅散示威者造成至少22人受傷一事隻字不提。

根據明報新聞網，林鄭月娥晚間在電視談話中面色凝重地表示，12日在金鐘一帶發生令人痛心的場面，這些破壞社會安寧罔顧法紀的暴動行為，是任何文明法治社會都不能容忍的。她指出，此次事件已經不是和平集會，而是有組織的暴動。

林鄭月娥說，有人不顧香港市民安全，佔據馬路、癱瘓交通，嚴重影響社會運作，且自下午開始有人多次衝擊警方防線，甚至作出危險可能致命的行為，包括縱火、利用削尖的鐵棍或磚頭攻擊警察，對此表示強烈譴責。

她說，香港是自由、多元的社會，對任何事務都能有不同意見，但無論贊成或反對，表達意見的方式都有底線，若以激進暴力的手段就能達成目的，場面只會越演越烈，對香港帶來傷害。

林鄭月娥希望社會盡快恢復秩序，不希望有人受傷，並呼籲民眾遠離暴力。林鄭月娥最後表示，「我深信香港這個文明社會，仍然可以用文明、理性、守法的方式，表達意見，為香港的利益解決任何問題。」

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關鍵字：香港反送中,逃犯條例,香港

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