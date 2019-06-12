「反送中」衝突戰線擴大至中環！英國外相籲：港府反思爭議措施

▲香港反送中示威。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

香港「反送中」示威12日爆發警民衝突，警方發射催淚彈、橡膠彈及布袋彈強勢驅離民眾，造成至少22人受傷。英國外交部網站12日發布杭特（Jeremy Hunt）的聲明指出，「我敦促香港政府聆聽民眾及國際社會朋友表達的關切，並暫停和思考這些有爭議的措施。」

英國外交大臣杭特呼籲，香港各界能夠冷靜、和平，正在進行的示威活動清楚的顯示，市民對於修訂《逃犯條例》的擔憂，「我敦促香港政府傾聽市民的抗議、國際社會朋友的關切，並且暫停和反思這些有爭議的措施。」

▲英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透社）



他還說，「香港政府進行有意義的對話，並採取措施去維護香港的權利、自由、高度自治是很重要的，也是支撐其國際聲譽的基礎。就像具有法律約束力的《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）中，堅持『一國兩制』的原則，對香港未來的成功至關重要。」

▲英國外交大臣杭特發表聲明。（圖／翻攝英國外交部官網截圖）



據了解，香港十間大專院校校長傍晚也以「一群關注社會現況的大學校長」共同發表聲明呼籲，「各方保持冷靜，注意自身及他人的安全，而社會各界以理性協商來化解當前的困局。」此外，今日早前，包括佛教、天主教、孔教、回教、基督教、道教在內的六宗教領袖也發表聲明，「大眾在合法的情況下舉行遊行集會活動，有向政府表達意見的權利，值得尊重；同時期望政府能與市民相互理解，以真誠態度溝通，達致共識。」

▲香港「一群關注社會現況的大學校長」共同發表聲明。（圖／翻攝香港大學官網截圖）



據《香港01》報導，金鐘一帶持續3小時已被警方清空，而示威者持續向中環方向後退，四散各地點，至晚上近7時警方繼續在金鐘道發射催淚彈。有警方消息指出，今日內暫無計劃清場，因需要考慮多個因素，包括警方未能完全控制埸面，激進示威者仍未受控，而放工後有多少人會加入示威會行列仍是未知數，人數若比警方多的話，未必可以有效率地清場，還有示威者的決心是否堅定也是考慮因素之一。

▼香港反送中示威，警方以催淚瓦斯等武器驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）

