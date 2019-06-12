港警狂射喋血3小時！至少22人受傷　黑衣男「口鼻吐血」倒地

▲香港有示威者疑似受傷吐血倒地。（圖／翻攝影片／香港突發事故報料區）



大陸中心／綜合報導

香港反送中示威12日下午衝突升級，大批示威者包圍政府，並衝擊警方防線。香港醫院管理局傍晚表示，衝突中一共有22名傷患送醫，分別為16名男性和6名女性。另據一段網路流傳的影片，疑似有示威者在衝突中受傷倒地，口鼻吐血、眼神呆滯。

根據《香港01》報導，香港醫院管理局12日傍晚6時20分表示，總共有22名傷患被分別送往瑪麗醫院和律敦治醫院治療，其中10人傷勢穩定，其餘傷者情況暫時不明。

此外，從網路上流傳的一段15秒影片可見，有一名身穿黑色上衣的男子疑似在示威衝突中受傷倒地，口鼻吐出鮮血，雙眼目光呆滯無神，在現場接受急救。

另據《香港經濟日報》報導，香港立法會原訂12日恢復《逃犯條例》二讀辯論，導致示威者發起罷工罷課示威。人群自上午8時起開始聚集，先後佔據多條主要幹道，並在下午3時爆發流血衝突。警方3小時內連續發射催淚瓦斯和非致命性布袋彈，醫院持續接收傷者中。報導指出，直至晚間7時，大批示威者仍至聚集在金鐘地區拒絕離開，不少人暫時退避到附近的太古廣場。

有一位參與遊行的香港女學生向《ETtoday新聞雲》表示，她們班上30名同學全部都只是去支援遊行，並沒有走上第一線，但她們每個人都一樣中了催淚彈，感覺「眼睛跟皮膚像給火燒一樣」。不具名的女學生說，「捨不得看見自己的家園被毀，卻又不能貢獻什麼東西，只是遠觀也會受傷，滿滿的無力感。」

▼青年頭部被擊中當場濺血 。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

