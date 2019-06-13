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中央從未指示香港修例！陸駐英大使：一些勢力在挑起事端

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▲▼香港反送中，天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲香港反送中民眾與警方天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、吳杰澄、馬叔安／香港－台北聯合報導

中國駐英國大使劉曉明12日受訪時表示，關於這次香港「反送中」活動，中央從未指示香港修例。他認為，香港內部和外部的一些勢力，在利用此事來挑起事端，香港政府就修例徵求了民眾的意見和建議，收到的4500份反饋中，3000份支持修例，只有1500份反對。

根據大陸駐英大使館網站，劉曉明在受訪時表示，香港人民走上街頭「反送中」，一些媒體把事件曲解成香港政府修例是受中央政府指使的，但是，「此次修例是香港政府自己發起的，起因是一起發生在台灣的凶殺案。」

▲大陸駐英國大使劉曉明。（圖／翻攝自中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館網站）

▲大陸駐英國大使劉曉明。（圖／翻攝自中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館網站）

劉曉明強調，這次活動開始時是和平游行，但後來變得很惡劣，襲擊警察，「警察也要自衛，警方必須維持秩序，你不能責備警察」，而且參與活動的數字被誇大了，警方的估計大約有20萬人，而且外界忽視了80萬人簽名支持修例。

香港反送中遊行衝突迄今造成72人受傷，年紀最小的傷者僅15歲。憶起警民昨（12日）上演的對峙場面，一名參加絕食抗議的男學生提到，他對警方的作為感到相當震驚，且丟擲催淚彈的方式讓現場民眾陷入進退兩難的狀況，「對大家來說，昨天所發生的一切是個『受到創傷』（traumatic）的經歷。」

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