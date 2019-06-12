港府定反送中示威為「騷亂」：市民勿再前往金鐘一帶

▲ 香港反送中12日衝突。（圖／讀者提供）



大陸中心／綜合報導

香港反對《逃犯條例》示威演變為警民正面衝突，警方出動警棍、胡椒噴劑、催淚水劑、布袋彈及橡膠彈，以及手擲的催淚彈等非致命武器驅趕示威者。香港政府稍早發新聞稿稱，金鐘一帶發生騷亂，示威者嚴重堵塞主要交通幹道，造成極大不便，呼籲巿民勿再前往金鐘一帶。

政府發言人表示，「現場有不少的示威者使用很危險的武器，暴力已達危險程度，他們不斷衝擊警務人員，情況越趨混亂。政府呼籲在場人士為自身的安全著想，應立刻離開，其他人士亦切勿到金鐘一帶。」，「香港市民有表達意見的權利和集會的自由，但現時聚集的示威者應遵守香港法律和社會秩序，保持冷靜、克制，盡早和平散去，不要以身試法。當有違法行為發生時，警方會採取適當的措施來處理。」

▲香港反送中示威上升為警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）



另外，警務處處長盧偉聰也呼籲，市民不必要的話，不要進入金鐘一帶，示威者亦不要衝擊警方防線，破壞社會秩序，傷害他人及自己，希望盡快停止及離開現場。由於剛才在立法會外的衝擊十分嚴重，因此警方使用不同武器控制場面，包括警棍、布袋彈、胡椒噴霧、催淚水劑、橡膠彈、手擲催淚彈，而當時警員用適當武力保護自己的生命。警方目前仍在點算受傷人數及使用多少彈量。

他還強調，暫時一定不會要求解放軍協助，警隊有信心、有能力處理事件；目前警方設有防線，即使有市民罷佔道路，仍讓市民表達意見，但不要再進行挑釁。