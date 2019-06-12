　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港府定反送中示威為「騷亂」：市民勿再前往金鐘一帶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 香港反送中,逃犯條例,12日衝突。（圖／讀者提供）

▲ 香港反送中12日衝突。（圖／讀者提供）

大陸中心／綜合報導

香港反對《逃犯條例》示威演變為警民正面衝突，警方出動警棍、胡椒噴劑、催淚水劑、布袋彈及橡膠彈，以及手擲的催淚彈等非致命武器驅趕示威者。香港政府稍早發新聞稿稱，金鐘一帶發生騷亂，示威者嚴重堵塞主要交通幹道，造成極大不便，呼籲巿民勿再前往金鐘一帶。

政府發言人表示，「現場有不少的示威者使用很危險的武器，暴力已達危險程度，他們不斷衝擊警務人員，情況越趨混亂。政府呼籲在場人士為自身的安全著想，應立刻離開，其他人士亦切勿到金鐘一帶。」，「香港市民有表達意見的權利和集會的自由，但現時聚集的示威者應遵守香港法律和社會秩序，保持冷靜、克制，盡早和平散去，不要以身試法。當有違法行為發生時，警方會採取適當的措施來處理。」

▲▼香港反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港反送中示威上升為警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

另外，警務處處長盧偉聰也呼籲，市民不必要的話，不要進入金鐘一帶，示威者亦不要衝擊警方防線，破壞社會秩序，傷害他人及自己，希望盡快停止及離開現場。由於剛才在立法會外的衝擊十分嚴重，因此警方使用不同武器控制場面，包括警棍、布袋彈、胡椒噴霧、催淚水劑、橡膠彈、手擲催淚彈，而當時警員用適當武力保護自己的生命。警方目前仍在點算受傷人數及使用多少彈量。

他還強調，暫時一定不會要求解放軍協助，警隊有信心、有能力處理事件；目前警方設有防線，即使有市民罷佔道路，仍讓市民表達意見，但不要再進行挑釁。

ET快訊
阿翔老婆曾曝憂鬱心聲「遇見傷人的那位」！1個月前才發文：婚姻
41歲女友與同事過夜　20歲男怒「勒到脫糞」斷氣才鬆手

關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,盧偉聰,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

激進示威危險「可以殺人」　香港警務處長放話：不離開會終生後悔

港府定反送中示威為「騷亂」：市民勿再前往金鐘一帶

港警狂射喋血3小時！至少22人受傷　黑衣男「口鼻吐血」倒地

恐怖殺人犯「偽裝」人妻亡夫　一起生活15年忌諱喊名字

8公分大傷口！蹲「坐式馬桶」爆裂　男屁股被割狂噴血

武裝力量集結香港打擊「反送中」　陸外交部回應

快訊／香港立法會宣布「今日取消會議」！　反送中示威警民對峙中

「中美脫鉤論」延燒　陸外交部諷：少數冷戰思維

華聞快遞／北京大興國際機場航班更省時　旅客中轉更快捷

影／傳解放軍武裝力量趕赴香港　陸外交部怒斥：妖言惑眾

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

激進示威危險「可以殺人」　香港警務處長放話：不離開會終生後悔

港府定反送中示威為「騷亂」：市民勿再前往金鐘一帶

港警狂射喋血3小時！至少22人受傷　黑衣男「口鼻吐血」倒地

恐怖殺人犯「偽裝」人妻亡夫　一起生活15年忌諱喊名字

8公分大傷口！蹲「坐式馬桶」爆裂　男屁股被割狂噴血

武裝力量集結香港打擊「反送中」　陸外交部回應

快訊／香港立法會宣布「今日取消會議」！　反送中示威警民對峙中

「中美脫鉤論」延燒　陸外交部諷：少數冷戰思維

華聞快遞／北京大興國際機場航班更省時　旅客中轉更快捷

影／傳解放軍武裝力量趕赴香港　陸外交部怒斥：妖言惑眾

香港學生高雄辦「反送中」　韓國瑜缺席發聲明派「他」代打

豪大雨不斷波麗士好辛苦！　警雨中推車保車流順暢

家家法國驚遇「打野砲」　機上遇帥哥搭訕：想約會

Janet香港玩樂「狂發美食照」：繼續吃！　網友失望湧臉書開罵

蒼蠅放進夾鏈袋！她驚見「成群OO超噁鑽出」　畫面嚇歪網：有陰影...　

中職／兄弟新洋投已在談約　上半季暫不更動

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網淚：放過他吧

感情破裂能挽回嗎？「原諒你」取決4關鍵...情緒勒索沒用啦

女力浪潮！23位女性當代藝術家　集結半世紀女性主體創作

激進示威危險「可以殺人」　香港警務處長放話：不離開會終生後悔

大陸熱門新聞

港警發射布袋彈　開始正面交鋒

兒子直播打賞145萬　母親一聽..

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

女快遞員下跪求奧客原諒　警撐腰..

港男頭部中彈滿臉血昏迷　身分是..

只開業3天！2健身房老闆攜50..

示威者被擊中右眼：完全看不見了

快訊／示威者癱瘓金鐘　更改大會..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

林鄭月娥：港政經「風雨飄搖」　..

港超400企業罷工　銀行彈性上..

即／香港立法會宣布：取消會議

人妻「驅鬼」要求女兒和前夫同床

馬路塞滿示威者　警噴胡椒噴霧

更多熱門

相關新聞

港警連續驅離3小時　男吐血倒地

香港反送中示威12日下午衝突升級，大批示威者包圍政府，並衝擊警方防線。香港醫院管理局傍晚表示，衝突中一共有22名傷患送醫，分別為16名男性和6名女性。另據一段網路流傳的影片，疑似有示威者在衝突中受傷倒地，口鼻吐血、眼神呆滯。

觀光局赴港旅展挨批　韓國瑜：別用異樣眼光看

即／香港立法會宣布：取消會議

武裝部隊集結香港 陸外交部回應

在台港生跨海聲援反送中　柯P傍晚低調探訪

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

謝忻認了「喜歡阿翔！」親暱撥弄他瀏海

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面