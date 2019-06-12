影／港警發射布袋彈　抗議現場爆發正面交鋒

大陸中心／綜合報導

香港12日的「反送中」行動衝突升級，下午3點05分時，政府總部外面的示威者發起衝擊，將鐵馬推前，隔着鐵欄不斷扔雜物，警方隨後施放胡椒噴霧，「速龍小隊」出動。到了3點30分時，「速龍小隊」與示威者正面交鋒，示威者向前進擊，警方揮警棍回擊。隨後警方發射非致命性的布袋彈。

▲許多香港民眾聚集反對逃犯條例。（圖／達志影像／美聯社）

▼民眾戴口罩、眼罩，手持雨傘防備。（圖／達志影像／美聯社）

根據《東網》報導，大批民眾今早約8點半開始於立法會外留守，之後人數越來越多，警員在場戒備。到了下午3點，抗議者和警方爆發衝突，政府總部外的示威者將鐵馬推前，並隔着鐵欄不斷扔東西，警方施放胡椒噴霧並出示紅旗警告。「速龍小隊」下午3點30分與示威者發生正面交鋒，示威者向前進擊，警方揮警棍回擊，到了41分時，警方發射布袋彈，驅散示威者。而所謂布袋彈，就是沙包彈，即子彈是用布袋裝著鉛沙做成，是一種不具殺傷性的防暴彈藥。

香港警務處處長盧偉聰隨後受訪時，將金鐘事件定性為暴力事件，並譴責示威者不負責任的行為。他表示，金鐘發生的衝突已經超越了和平示威，警方武力回擊是為了保護防線，示威者必須馬上停止。警方向示威者發射了催淚噴霧、非致命性的布袋彈和橡膠子彈。

▼今早有市民向《ETtoday新聞雲》表示，看到警方在準備橡膠子彈。（圖／讀者提供）