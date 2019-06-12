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爽抽一年份免費吃！肯德基「重量級XL套餐」一次集結人氣3大天王

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▲▼肯德基超狂重量級XL快閃團來襲 。（圖／業者提供）

▲肯德基重量級XL套餐囊括漢堡、炸雞、蛋撻三樣熱銷明星商品。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

看好消費者喜愛店內人氣3大天王，肯德基特別推出重量級XL套餐，並祭出限時快閃百份餐點免費送活動，同時加碼抽一年份肯德基重量級XL套餐。

肯德基漢堡、炸雞、蛋撻長期受到消費者喜愛，三大人氣商品長年在銷售排行名列前茅。因此，業者特別推出重量級XL套餐，提供消費者更多元選擇。

為回饋消費者支持，肯德基於6月13日將舉辦超狂快閃活動，凡於當日下午2點至5點於肯德基西門峨嵋餐廳周遭，蒐集肯德基重量級XL套餐三大美味巨頭照或3人合體合照，上傳個人社群軟體，並出示打卡畫面，就可獲得限量一百份的肯德基重量級XL套餐兌換券。

另外，至肯德基粉絲專頁指定活動貼文下方留言，更有機會抽中一年份肯德基重量級XL套餐超滿足好禮，名額1位。同時，整點更開放加碼好康「見XL有喜」活動，凡於當日下午2點、3點、4點活動期間骰出XL套餐圖樣，就可獲得限量免費肯德基重量級XL套餐兌換。

除了推出重量級XL套餐，肯德基也為響應政府減塑政策宣布自即日起，先於政府7月1日減塑政策實施前，於各門市推行「不『管』了！先大口暢飲」運動，全面皆不提供塑膠吸管，鼓勵消費者可直接撕開封膜大口暢飲，並鼓勵消費者自備環保杯，還可集點換可樂。

至於麥當勞則自今年4月12日開始逐步推行「冷飲直接喝」，櫃檯將不再主動提供塑膠吸管，改用全新設計可就口飲用的冷飲杯蓋，預定於6月底前，全台近400家門市將全面推行。業者指出，實施後將會較之前減少塑膠量約3%～16%。不過，若消費者有需求，也可向櫃檯索取紙吸管。

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關鍵字：肯德基,重量級XL套餐

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