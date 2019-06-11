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塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提供　自備環保杯還可集點換可樂

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▲▼ 肯德基 。（圖／業者提供）

▲肯德基自即日起全面皆不提供塑膠吸管。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為響應政府減塑政策，連鎖速食業者紛紛宣布停用塑膠吸管。其中，肯德基更自即日起，先於政府7月1日減塑政策實施前，於各門市推行「不『管』了！先大口暢飲」運動，全面皆不提供塑膠吸管，鼓勵消費者可直接撕開封膜大口暢飲，並鼓勵消費者自備環保杯，還可集點換可樂。

肯德基一直以來主動推行減塑計畫，自2010年起即將飲料塑膠杯蓋改為封膜，每年因此減少的塑膠量達46噸。而2016年起，更鼓勵消費者自備環保杯；凡消費者自備環保杯至門市購買飲品可得1點，集滿5點即可兌換中可，自推行以來受到消費者廣大響應，每年自備環保杯比例提升約26%。

而今年肯德基更先於政府減塑政策實施期限，自6/11起於全台超過150家門市推行「不『管』了！先大口暢飲」運動，全面停止提供塑膠吸管，藉此減塑52%，每年可減少塑量約等同於減少一個小家庭30年的垃圾量。

肯德基表示，為便利消費者漸進適應，自6/11起如遇消費者仍需求使用吸管，門市將改為提供環保紙吸管；另為支持環境永續，亦將於門市開始銷售不鏽鋼吸管，提供民眾多元方式，共同響應從永續新「食」尚。

至於麥當勞則自今年4月12日開始逐步推行「冷飲直接喝」，櫃檯將不再主動提供塑膠吸管，改用全新設計可就口飲用的冷飲杯蓋，預定於6月底前，全台近400家門市將全面推行。業者指出，實施後將會較之前減少塑膠量約3%～16%。不過，若消費者有需求，也可向櫃檯索取紙吸管。

▲▼ 麥當勞 。（圖／業者提供）

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關鍵字：肯德基,塑膠吸管,環保杯

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