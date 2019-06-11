咬下會爆漿！星巴克「咖啡星冰樂」奢華升級　限定5天買一送一

▲濃焦糖咖啡星冰樂本季奢華再升級，加入了一粒粒混合著星巴克咖啡的咖啡星球推出「星巴克咖啡星球星冰樂」，咬下咖啡星球爆出的咖啡，更添濃郁。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

星巴克人氣商品星冰樂在台灣已推出約20年，甚至曾締造一年賣破千萬杯的紀錄，尤其在炎熱的夏天更是許多消費者熱門冰飲首選。而今年業者也接連推出限定口味，並推出限時5天買一送一優惠，預計將引發嘗鮮風潮。

迎接炎熱夏季到來，星巴克自6月12日起推出多款冰飲，包含模擬西瓜切面可愛外觀的「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」，以及奢華升級咬下咖啡星球會爆漿的「咖啡星球星冰樂」，和使用香甜紅豆加上白摩卡醬的「紅豆奶霜星冰樂」等，每款都別具特色。

除了推出三款星冰樂外，星巴克的冷萃咖啡也推出新口味「香檸蜜柚冷萃咖啡」，檸檬清新的香氣，加入紅柚醬與蜂蜜調和，更帶出冷萃咖啡本身的巧克力甘甜與柑橘的風味調性，是咖啡愛好者不能錯過的夏季冰飲。

另外，星巴克還推出「夏日想像」活動，自6/17～6/21期間，只要使用星巴克咖啡同好會於臉書提供的照片框套用在照片上，替換成自己的社群大頭貼照，或分享照片至個人社群塗鴉牆，並於內文加上#starbuckssummer #星巴克咖啡同好會，即可獲得好友分享買一送一優惠。

至於全家Let’s Café則於6/19起首推季節限定水果氣泡咖啡特調「陽光紅柚氣泡特調」，結合美式水果葡萄柚果露及咖啡，再加入FamilyMart Collection氣泡水，濃淡可自己調整，每杯售價65元。而小7也將於6/19推出CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡，同樣為季節限定飲品，主打使用台灣屏東一整顆檸檬原汁加入咖啡，並結合Cheers氣泡水，售價80元（限冰飲特大杯）。