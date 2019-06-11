超扯10大網拍奧客行為　東西用過退貨竟然不是最奧

▲線上買東西很方便，但也經常出現網購糾紛，買家怕被騙，賣家也怕遇到奧客。（圖／示意圖／免費圖庫pixabay）

生活中心／台北報導

網購、網拍盛行，各家平台業者競爭激烈，不只商品新穎多樣化，也提供快速便捷的服務，讓消費者買東西選擇多且越來越方便，但也衍生出許多問題，從賣家角度來看，最怕遇到各種貪小便宜、消費行為不負責任的「奧客」。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，分享網拍最常遇見的奧客行為。

No.5 用過商品還退貨

有些網購平台提供「7天內無條件退貨」的服務，也因此形成退貨歪風！日前有位網美在淘寶買了18件衣服，開心到西藏旅遊還拍照打卡，接著在7天內全部退回給商家，離譜行徑也引起公憤。最誇張的是現在還有「蹭穿族」、「互幫退貨群組」，靠著退貨發大財。

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No.4 威脅要到臉書或媒體爆料

網拍有糾紛難免，但有些奧客不喜歡好好溝通，不管到底是誰理虧，動不動就威脅說要去爆料公社和媒體上爆料，或是跟消基會申訴…但若是爆料者自己理虧，反而會造成反效果，被討厭奧客的網友洗臉。

No.3 無故取消訂單

惡意棄單最讓賣家頭痛了！而且棄單理由百百種，「女友生氣了」、「家人生病最近沒錢」，日前還有一個讓賣家哭笑不得的「因為最近買了一頭鱷魚」，還認真的拍了家中的寵物給賣家看，讓網友笑翻！

No.2 可以算我免運嗎？

網路購物還有一個缺點，就是要負擔運費。因此許多賣家最常遇到的奧客類型，就是不管買多少錢都狂凹免運。有些商場會規定購買到399或499等符合成本的金額，就可以免運費。

但有不少網拍業者常在爆料公社或爆怨公社上分享，自己遇到客人買個100元的商品要凹免運，但光是運費就要60元，每個人都免運店家不但沒賺到錢，還要虧錢補貼運費，真當網拍是慈善事業啊？

No.1 商品到貨不取

這種奧客行徑可說是最天怒人怨的，有些買家喜歡用超商付款的形式下標，但賣家都已經幫你叫貨，包裝好還到超商寄貨，結果這些貨卻放在超商內超過七天沒人領！

「不取貨」不但會讓賣家拿不到錢，包裝出貨完全做白工，尤其對超商店員來說更是困擾。每天整理一堆包裹就已經夠辛苦了，結果客人不來領還要處理退貨程序。也有在網拍倉儲打工過的網友分享，到貨不取會帶來可怕的連鎖效應，而且超不環保！因為包裝內的商品明細、包裝袋全都不能重複使用，只能拆下來丟掉！

▲網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，分享網拍最常遇見的10大奧客行為。（圖／DailyView網路溫度計授權提供）