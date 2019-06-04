蘭蔻走出百貨通路　進駐momo首開線上旗艦店

▲台灣萊雅LUXE美妝事業部總經理蔣喆敏（左）、富邦媒董事長林啟峰（右），宣布LANCÔME蘭蔻官方旗艦店於momo購物網正式上線。（圖／momo購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

全球性品牌電商化蔚為風潮，台灣萊雅旗下專櫃美妝保養品牌過去以百貨為主要通路，今（6/4）宣布與momo購物網正式結盟，開出全台第一家、全球第二家線上LANCÔME蘭蔻官方旗艦店，將整合線上線下提供全方位服務，並導入娛樂型零售消費模式；對品牌方來說，此舉是為了迎擊新零售的來臨，電商方面則是看好能夠帶動更多其他領域品牌進駐。

momo購物網全通路目前擁有近千萬會員數，女性消費者群高達近7成，為搶攻美麗商機，站內已進駐多達近3000個相關品牌，統計2018年不論業績、訂單、購買金額皆維持在雙位數成長；近年為了積極深耕品牌合作，與L’OREAL自2018年起展開緊密的合作，引進旗下專櫃品牌、醫美品牌、開架彩妝及專業髮品，之後在短短一年內旋即成為平台上的銷售黑馬，包括今年第一季碧兒泉年增率達300%、植村秀銷售成長高達200%。

繼中國天貓之後，台灣萊雅LUXE選擇momo購物網作為全球第二個直營虛擬通路合作夥伴，LANCÔME蘭蔻官方旗艦店於6月起正式進駐後，Kiehl’s契爾氏官方旗艦店也將於7月獨家上線，除了看好平台的高消費力、高流量與目標消費族群，可望為蘭蔻導入50%的新客之外，結盟還有另一目的，就是透過電商與品牌的CRM技術及大數據串接，投遞最適合顧客的產品建議，並整合線上與線下服務，優化消費者體驗。

▲LANCÔME蘭蔻官方旗艦店，線上線下同步提供彩妝、香氛、保養等全系列最新、最齊全的商品選擇。

台灣萊雅LUXE美妝事業部總經理蔣喆敏表示，台灣萊雅LUXE旗下品牌過去有99%時間、80%業績來自於實體通路，但面對新零售趨勢，消費行為很大一部分來自於電商，再加上電商與百貨專櫃消費者的重疊率低於2%，品牌經營方式也應符合時代潮流，電商不僅能做為品牌招收新客的重要溝通管道，增加消費者接觸點與成交方式，更重要的是，將線上與線下整合在一起，提供消費者一致的品牌體驗，不僅可提高忠誠度及黏著度，也會在網站上待更久、買更多。

蔣喆敏強調，線上不只賣產品，實現新零售的武器，就是創造「娛樂型零售」。例如在蘭蔻百貨專櫃每年吸引萬人參與的「玩美女人彩妝攝影棚」，在momo購物網蘭蔻官方旗艦店將以「玩美女人線上彩妝AR攝影棚」呈現，除了可線上試妝、完妝分享至臉書，消費後可抽獎免費參加線下實體活動；Kiehl’s契爾氏官方旗艦店則是首創「零污染3D線上快閃店」，同時提供智能櫃姐專業肌膚諮詢。

富邦媒董事長林啟峰認為，萊雅作為全球第一大美妝集團，過去momo積極與他們接觸談合作，經過3、4年努力才終於談成，而在萊雅旗下品牌到線上開官方旗艦店後，從中透露「線上是一個很重要的通路」訊息後，期望藉此帶動服飾、保健品等其他領域品牌進駐；此外，過去電商平台貨源管道包括水貨商、櫃姐，但直接找原廠合作，在不破壞價格的前提下，不但可以即時上架新品，也能提升品質及服務。

大廠品牌專注起線上通路，讓電商平台搶著合作，就連PChome24h購物也開始積極布局非3C美妝保養業種，鎖定站上超過5成的男性會員，宣布開設全台首家線上直營碧兒泉男仕旗艦館，透過「官方直營」模式，提供與百貨專櫃同步且齊全的正貨商品，未來期望與更多國際品牌合作，大規模擴展美妝保養市場。

對於強攻美妝保養市場，東森入主自然美後，隨即大動作對品牌展現新的策略布局，不僅找來蔣欣代言提昇品牌形象，也運用品牌優勢發展美妝保養商品，並整合東森集團資源，於東森購物各通路推廣強化線上線下導客，在各方面努力下，東森自然美今年第一季台灣部分成長40%，中國大陸成長30%，未來還將透過併購的香港草莓網與東森自然美進行O2O合作，同時持續拓展線下實體門店，進行虛實整合全力發展新零售。