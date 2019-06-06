7大電商買節能家電加碼回饋看這篇　汰舊換新救荷包

▲夏天狂吹冷氣的同時，別忘了用電是以夏季電價計費。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

6月起進入夏季電價計費，每度電增加1.63至6.41元不等，根據工研院資料顯示，冷氣、電冰箱分占夏季最耗電力1、2名，是生活中的「吃電怪獸」，荷包不想失血的話，消費者可趁機檢視、更換掉耗能的老舊設備。目前多家電商配合政府節能補助方案，購買1、2級能效家電，除享最高3,000元補助，各家網站另祭出獨家折扣、信用卡回饋等優惠，搭配起來可以省很多。

東森購物響應政府節能補助，除推薦1、2級能效冷氣機和電冰箱，幫消費者汰舊換新享補助之外，搭配家電全館活動，刷卡最高10%回饋，6/3～7/1期間消費不限金額，登記1元登記抽Dyson吸塵器、消費滿額最高送15%東森幣；此外，台灣三洋、3M、聲寶、TOSHIBA、LG、SONY、飛利浦、HITACHI、鍋寶、Dyson等10大品牌，同步祭出聯合回饋，購買登記再抽各項好禮。

▲幫消費者汰舊換新，東森購物精選1、2級能效冷氣機推省荷包專區。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物6/1～6/30推出「家電節能補助省很大」活動專區，凡購買1、2級能效家電，除享有政府最高3,000元補助外，平台再加碼回饋最高1,500元，搭配指定信用卡回饋，多重優惠最高現省6,300元。其中推薦包含日立五門右開1級節能省電冰箱，限時優惠價42,210元，搭配政府補助、折扣碼、信用卡優惠等各式回饋，最低只要35,910元；其他如LG186L雙頻上下門冰箱節能優惠價11,390元、TOSHIBA 305公升雙門變頻冰箱17,100元與日立雙頻分離式冷氣22,990元。

針對節能家電，PChome24h購物站上主打消費滿25,000元加碼送1,800元現金積點，滿40,000元加碼送2,500元現金積點，再抽各項好禮，而為讓消費者了解什麼是節能標章以及如何選購商品，除了製作專門活動網頁解說，亦列出各縣市政府的補助辦法，提供相關公告。另觀察到，前幾年政府推出節能補助方案後，冷氣、冰箱、洗衣機、電視等這些高單價大型家電，都是消費者購入的新目標，帶動家電類業績可較平時成長約30～40%。

Yahoo奇摩購物中心則表示，以今年第一季來說，在年後節能補助的推力之下，挑選1、2節能家電商品比例已高達8成以上，顯示消費者已有足夠的節能與環保意識；此外，也帶動今年1～5月整體冰箱和洗衣機相較去年同期業績成長3成，除濕機業績成長2成。冷氣、冰箱方面，日、韓系品牌仍為國人最愛的消費品牌，佔整體銷售6成，選購具變頻功能的比例高達9成，冷氣以4～6坪機款最熱銷；冰箱變頻則以300～500公升、三門款式為消費主力，整體平均單價較去年提升10%。

▲台灣三洋SANLUX 4～6坪時尚變頻一對一單冷SAE-V28FSAC-V28F，原價24,290元，在折價券、刷卡金、活動點數、補助等搭配下，最省可用近半價價格購入。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

此次Yahoo奇摩購物中心精選節能商品，即日起至6/30止，1、2級能效機種和節能標章家電祭出好康優惠，刷指定銀行信用卡再享10%回饋。舉例來說，台灣三洋4～6坪1級能效時尚變頻一對一單冷SAE-V28F/SAC-V28F，原價24,290元、特價18,888元，可申請節能補助2,800元；同品牌237L 1級變頻2門電冰箱 RT22M4015S8/TW，原價16,900元、特價13,900元，可申請節能補助2,370元。

momo購物網推出「汰舊換新省很大」活動，各項節能冷氣全面88折起、節能冰箱9折起，除了祭出好禮多重送、加贈14吋DC扇、加碼贈紅利金、限量汰舊補助最高3千、刷卡最高享24期0利率等多項優惠，下單後再享免費標準安裝，另外，指定冰箱免收樓層費，冷氣指定區域火速配送。

▲東元精品變頻冷專型冷氣，原價45,900元，特價36,490元。（圖／樂天市場提供）

樂天市場「節能補貼」專區，網羅超過上千品夏日消暑家電、節能電器，像是海爾家用一對一變頻冷暖空調、日立403L雙門直流變頻電冰箱特價25,000元有找之外，東元家電品牌館則是推出夏季特賣，即日起至7月1日止，空調最高7折起，點數回饋最高10%。此外，全站消費滿3,000元，最高可賺點數15%，另加碼6/1～6/30於樂天市場APP下單，單筆消費滿5,000元再抽7折優惠券。

friDay購物表示，這次節能補助的重點品類在冰箱及空調冷氣，除了過年前有衝高一波買氣之外，最新一波則於5月份開始明顯升溫後，而觀察5月份銷量較前一個月成長超過3成，看好6月份業績將再飆新高，除了政府補助金，平台及品牌原廠也都會再額外加碼，像是DAIKEN大金空調祭出免申請，直接現折最多3,000；HITACHI日立冰箱再送電扇、其他好禮等，平台則是以折價券再折、加贈1,000 f幣等好康優惠刺激買氣。