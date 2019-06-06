　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7大電商買節能家電加碼回饋看這篇　汰舊換新救荷包

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲夏天狂吹冷氣的同時，別忘了用電是以夏季電價計費。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

6月起進入夏季電價計費，每度電增加1.63至6.41元不等，根據工研院資料顯示，冷氣、電冰箱分占夏季最耗電力1、2名，是生活中的「吃電怪獸」，荷包不想失血的話，消費者可趁機檢視、更換掉耗能的老舊設備。目前多家電商配合政府節能補助方案，購買1、2級能效家電，除享最高3,000元補助，各家網站另祭出獨家折扣、信用卡回饋等優惠，搭配起來可以省很多。

東森購物響應政府節能補助，除推薦1、2級能效冷氣機和電冰箱，幫消費者汰舊換新享補助之外，搭配家電全館活動，刷卡最高10%回饋，6/3～7/1期間消費不限金額，登記1元登記抽Dyson吸塵器、消費滿額最高送15%東森幣；此外，台灣三洋、3M、聲寶、TOSHIBA、LG、SONY、飛利浦、HITACHI、鍋寶、Dyson等10大品牌，同步祭出聯合回饋，購買登記再抽各項好禮。

電商響應政府節能補助（圖／業者提供）

▲幫消費者汰舊換新，東森購物精選1、2級能效冷氣機推省荷包專區。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物6/1～6/30推出「家電節能補助省很大」活動專區，凡購買1、2級能效家電，除享有政府最高3,000元補助外，平台再加碼回饋最高1,500元，搭配指定信用卡回饋，多重優惠最高現省6,300元。其中推薦包含日立五門右開1級節能省電冰箱，限時優惠價42,210元，搭配政府補助、折扣碼、信用卡優惠等各式回饋，最低只要35,910元；其他如LG186L雙頻上下門冰箱節能優惠價11,390元、TOSHIBA 305公升雙門變頻冰箱17,100元與日立雙頻分離式冷氣22,990元。

針對節能家電，PChome24h購物站上主打消費滿25,000元加碼送1,800元現金積點，滿40,000元加碼送2,500元現金積點，再抽各項好禮，而為讓消費者了解什麼是節能標章以及如何選購商品，除了製作專門活動網頁解說，亦列出各縣市政府的補助辦法，提供相關公告。另觀察到，前幾年政府推出節能補助方案後，冷氣、冰箱、洗衣機、電視等這些高單價大型家電，都是消費者購入的新目標，帶動家電類業績可較平時成長約30～40%。

Yahoo奇摩購物中心則表示，以今年第一季來說，在年後節能補助的推力之下，挑選1、2節能家電商品比例已高達8成以上，顯示消費者已有足夠的節能與環保意識；此外，也帶動今年1～5月整體冰箱和洗衣機相較去年同期業績成長3成，除濕機業績成長2成。冷氣、冰箱方面，日、韓系品牌仍為國人最愛的消費品牌，佔整體銷售6成，選購具變頻功能的比例高達9成，冷氣以4～6坪機款最熱銷；冰箱變頻則以300～500公升、三門款式為消費主力，整體平均單價較去年提升10%。

電商響應政府節能補助（圖／業者提供）

▲台灣三洋SANLUX 4～6坪時尚變頻一對一單冷SAE-V28FSAC-V28F，原價24,290元，在折價券、刷卡金、活動點數、補助等搭配下，最省可用近半價價格購入。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

此次Yahoo奇摩購物中心精選節能商品，即日起至6/30止，1、2級能效機種和節能標章家電祭出好康優惠，刷指定銀行信用卡再享10%回饋。舉例來說，台灣三洋4～6坪1級能效時尚變頻一對一單冷SAE-V28F/SAC-V28F，原價24,290元、特價18,888元，可申請節能補助2,800元；同品牌237L 1級變頻2門電冰箱 RT22M4015S8/TW，原價16,900元、特價13,900元，可申請節能補助2,370元。

momo購物網推出「汰舊換新省很大」活動，各項節能冷氣全面88折起、節能冰箱9折起，除了祭出好禮多重送、加贈14吋DC扇、加碼贈紅利金、限量汰舊補助最高3千、刷卡最高享24期0利率等多項優惠，下單後再享免費標準安裝，另外，指定冰箱免收樓層費，冷氣指定區域火速配送。

電商響應政府節能補助（圖／業者提供）

▲東元精品變頻冷專型冷氣，原價45,900元，特價36,490元。（圖／樂天市場提供）

樂天市場「節能補貼」專區，網羅超過上千品夏日消暑家電、節能電器，像是海爾家用一對一變頻冷暖空調、日立403L雙門直流變頻電冰箱特價25,000元有找之外，東元家電品牌館則是推出夏季特賣，即日起至7月1日止，空調最高7折起，點數回饋最高10%。此外，全站消費滿3,000元，最高可賺點數15%，另加碼6/1～6/30於樂天市場APP下單，單筆消費滿5,000元再抽7折優惠券。

friDay購物表示，這次節能補助的重點品類在冰箱及空調冷氣，除了過年前有衝高一波買氣之外，最新一波則於5月份開始明顯升溫後，而觀察5月份銷量較前一個月成長超過3成，看好6月份業績將再飆新高，除了政府補助金，平台及品牌原廠也都會再額外加碼，像是DAIKEN大金空調祭出免申請，直接現折最多3,000；HITACHI日立冰箱再送電扇、其他好禮等，平台則是以折價券再折、加贈1,000 f幣等好康優惠刺激買氣。

ET快訊
女星「比基尼掉了」全被拍…剪接室塞爆！吳宗憲：應該是鐘嫂
沛小嵐現身探視馬如龍！親友被擋門外…激動：只有我可以進去

關鍵字：節能補助,電商,網購,家電,夏季電價,1級能效,2級能效

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

影／台北節能季登場　選購1、2級冷氣冰箱每戶最高補助1萬5

【廣編】台日高人氣「極簡式卸妝」！愛用者：此生不能沒有它

另類台灣之光是你從小看到大的它！也是外國人最愛伴手禮！

阿基師做菜高標準！美味關鍵是「油」　阿基師料理秘密大公開

7大電商買節能家電加碼回饋看這篇　汰舊換新救荷包

Selina深夜PO文求救嚇壞粉絲！接到神秘來電　請求破解「那幾天」的廁所事件

【廣編】2019國際精品聯合大拍賣　端午連假台中金典酒店登場

可愛炸裂！熊大、兔兔造型蛋糕捨不得吃　85℃全台獨家上市

展場限定飲品必喝！星巴克「咖啡旅程特展」來了　憑導覽手冊可不限次入場

日本選物平台跨境來台　哈日族在家動手搶購近百款特產品

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

【廣編】台日高人氣「極簡式卸妝」！愛用者：此生不能沒有它

另類台灣之光是你從小看到大的它！也是外國人最愛伴手禮！

阿基師做菜高標準！美味關鍵是「油」　阿基師料理秘密大公開

7大電商買節能家電加碼回饋看這篇　汰舊換新救荷包

Selina深夜PO文求救嚇壞粉絲！接到神秘來電　請求破解「那幾天」的廁所事件

【廣編】2019國際精品聯合大拍賣　端午連假台中金典酒店登場

可愛炸裂！熊大、兔兔造型蛋糕捨不得吃　85℃全台獨家上市

展場限定飲品必喝！星巴克「咖啡旅程特展」來了　憑導覽手冊可不限次入場

日本選物平台跨境來台　哈日族在家動手搶購近百款特產品

爆米花變牛奶了！濃厚焦糖味超魔性　全家獨家限量販售

治癌大突破！北榮將研發「治療性癌症疫苗」盼抑制腫瘤生長

張揚個性秒收！川普聽他訓話超過1小時　微弱反抗：美國不需要更多環保政策

Weki Meki有情認了胖到顛峰！　「1個月鏟9kg」秘訣公開

端午佳節前夕送愛心　新北電器工會免費幫弱勢汰換燈具

【廣編】遠雄左岸玩很大！夢想樂活節正式起跑

中職／高國慶邀布雷當打擊教練　布雷：不排除任何可能

NBA冠軍戰／柯瑞第9次至少30分　近20年前三節40分首人

【廣編】台日高人氣「極簡式卸妝」！愛用者：此生不能沒有它

【廣編】賀預售票房紀錄創新高！《X戰警：黑鳳凰》首周瘋活動粉絲力挺

店長下班前10分鐘才要求清烤箱　男大生打工1個月燙傷治療3個月

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

限5萬組！超商特大冰美式買1送..

58金高倒入「品鑑杯」更好喝？

可愛炸裂！熊大兔兔蛋糕捨不得吃

展場限定必喝！星巴克旅程特展來..

Selina接到神秘來電求救嚇..

UNIQLO感謝祭能抽「999..

把握好康！星巴克連4天都有買1..

爆米花變牛奶！濃厚焦糖味超魔性

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

揮別白髮用敷的！逆齡免染不傷髮

Gap夏季大減價6/6開跑19..

Q版胡迪、熊抱哥藍芽喇叭必收藏

7大電商買節能家電加碼回饋

更多熱門

相關新聞

日本選物平台精選百樣好物跨境來台

看好台灣人的消費力以及對於日本物產的喜愛，日商株式會社meg攜手日本農協及各地名店，整合實體美食文化策展經驗，精選近百樣日本好物，推出「日本食遊」購物平台，首年目標衝出600萬營業額並吸引超過2萬會加入，而台灣市場為海外首站，接下來預計2年後進軍新加坡及香港。

淘寶天貓首公開8大台灣消費者趨勢

電商年中慶　抽千萬豪宅直接入住

蘭蔻進駐momo　首開線上旗艦店

宮廷風好茶　盛夏新選擇「凰上您好」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

王金平宣布不參加國民黨內初選！

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

小鐘目睹女星和導演大吵

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面