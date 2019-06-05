淘寶、奇摩年中慶狂灑上億購物金　蝦皮抽千萬豪宅直接入住

▲蝦皮購物年中慶暖身開跑，此次特別推出消費滿額抽千萬豪宅免費入住一年。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

618年中慶開啟電商上半年激戰，淘寶天貓、蝦皮購物、Yahoo奇摩即日起推出暖身活動，包括推出主題日、狂灑百萬折扣與上億購物金、精選爆款商品下殺、滿額現折等之外，其中，蝦皮購物繼2017年雙11贈出200萬買房頭期款後，這次消費回饋再現創意，主打滿額抽千萬豪宅直接入住。

淘寶天貓今年擴大618年中慶活動，除了新手買家首筆訂單滿人民幣21元減20元，多項優惠主要集中在6/16～6/18這三天，包括天貓送出百億購物津貼，購物滿人民幣300元可現抵30元；淘寶跨店滿減，消費滿人民幣200元現折15元、400元現折30元，上不封頂，且不需領券；淘寶、天貓大額優惠券隨機發，將於每天早上10:00與晚上9:00準時下紅包雨，總額高達人民幣3,000萬元。

針對台灣會員，天貓全球官方店另有限定優惠，6/16～6/18期間每日10:00推出限量爆款商品人民幣9.9元起；即日起滿人民幣199元免運，並有期間限定包郵專區直送到府；人民幣1元搶購「滿人民幣799元減150元」大額店優惠券；刷卡滿額享立減優惠，滿800元減80元、滿1,500元減200元，指定銀行刷卡則可獨享最高10%現金回饋。此外，選擇7-11、全家便利商店、萊爾富指定超商取貨，還可免費獲得限量中杯冰美式或運費首重折抵2元。

▲蝦皮購物年中慶於6/5～6/17暖身開灑百萬蝦券最高現折2,300元，天天闖關大樂透加碼抽現金20萬。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物為年中慶暖身，連續13天、每天都有不同主題日輪番上陣，6/5由「蝦券日」打頭陣，於00:00、12:00、18:00、22:00四個時段開灑百萬蝦券，滿額最高享現折2,300元；6/6閃購日則推出限時特賣限定全家超商99元免運，另外還將推出國際大牌日、海外直送日。此外，6/5～6/16有品牌神券限時1元購，攜手Panasonic、康是美、理膚寶水官方旗艦店、薇姿官方旗艦店、EASTPAK官方旗艦店等90大商城夥伴，搶購成功者即可在6/18當天購買品牌商品享指定回饋，最高現折1,000元。

除了購物優惠折扣，蝦皮購物還推出「618蝦皮大樂透」，只要天天闖關解任務，解越多任務即有越高機會獲得現金20萬，6/18年中慶當天再加碼豪宅任務，只要當天單筆商城消費滿618元，即有機會獲得河岸第一排、價值千萬的冠德景觀豪宅免費入住一年。蝦皮購物行銷部長廖君凰表示，「藉由樂透任務及豪宅創意，相當看好今年的業績成長，接下來將有更豐富的娛樂、優惠上線，打造最與眾不同的電商年中慶。」

▲Yahoo奇摩購物中心、 Yahoo奇摩超級商城618年中慶 ，此次主打祭出3大好康優惠。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物中心、超級商城618年中慶暖慶開跑，此次祭出3大好康優惠，包括狂灑上億紅包，即日起至6/15，不需消費即可於購物中心登記領紅包，共有168元、300元、618元等3種購物金面額紅包隨機抽，期限內用完再送同價格購物金，並有機會拿到最大面額紅包，最高可領1,854元購物金；活動期間限量銷售5,000元、10,000元、30,000元及61,800元爆賺儲值金，最高回饋16,000元；天天精選爆款商品限時搶購，鞋包、精品、美妝、手機等商品全面下殺最低1.3折起，超級商城更號召旗下百大好店，同步啟動狂發億元折價券的活動。預計將帶動整體業績成長3成。

東森自然美則是主打奇肌無瑕活膚精萃新品上市，8折優惠，買大送小，並附贈市場獨有的高科技系統免費肌膚檢測乙次。獨家首賣將在東森購物以創新節目型態呈現，特別邀請知名美妝老師SAM及三位神秘美魔女共同見證抗老神效，6月6日晚上21:20於第34頻道全台限量開賣。