日本選物平台跨境來台　哈日族在家動手搶購近百款特產品

▲日商meg攜手日本農協及地方名店打造「日本食遊」選物平台，讓喜歡日本農產、特色商品的台灣人，在家也能同步搶購且直送到府。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

看好台灣人的消費力以及對於日本物產的喜愛，日商株式會社meg攜手日本農協及各地名店，整合實體美食文化策展經驗，精選近百樣日本好物，推出「日本食遊」選物平台，首年目標衝出600萬營業額並吸引超過2萬會員加入，而台灣市場為海外首站，接下來預計2年後進軍新加坡及香港。

meg在日創立超過20年，主力業務為創意行銷、網路架構服務及日本品牌推廣，在台灣與筑胤公司合作，以「日本美食銘品館」於各大百貨策展，至今舉辦超過40場日本物產美食展。多年策展經驗累積對台灣市場的敏銳度，看好台人喜好日本美食、日本特色商品以及電商市場成熟等要素，因此選定台灣作為海外跨境電商首站。

日商株式會社meg代表取締役林克宜表示，台灣人去年超過450萬人赴日，顯示台日交流頻繁，過去在台灣各大百貨參加日本物產美食展後發現，消費者對日本物產鑑賞力極高，累積多年經驗和對台的熱情，決定整合策展經驗與電商通路，提供消費者不受時地限制的同步購物新體驗。

日本食遊開站初期商品涵括8大種類，包含米、麵、飲料、生鮮蔬果、零食及下酒菜、惣菜及加工品、調味料、工藝品，比起商品數量，網站更訴求提供來自日本各地獨特、具有故事性、時代性的商品，希望能與目前市面上以「價格」及「商品數」取勝之綜合型電商平台區隔，而首波亮點商品聚焦在「北海道米」、「特色拉麵」及「青森干貝」3大類。雖然全站商品皆為日幣金額顯示，但結算時會顯示台幣做為參考。

除蒐羅日本各地農特產及頂級好物，讓消費者在台灣也能在第一時間購入連當地人也難買到的各地好物美食，以及獲得最新日本美食資訊，林克宜也提到，配送方面，將與筑胤合作設立當地物流據點，不透過盤商，下單後將由日本各地直送來台，價格部分則是還在觀望，之後會參考其他網站來做調整。