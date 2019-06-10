618年中慶網購再掀激戰　9大電商暖身開跑優惠搶先看

▲東森購物「618購大趴」暖身慶，消費滿額可享4大活動好康。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

年中慶為零售通路上半年度壓軸盛事，電商激戰再起，各大網購平台陸續推出618年中大促，各種優惠活動盡出，雖然首波先以暖身慶打頭陣，但為了吸買氣，在發送購物金、送折價券等方面毫不手軟，有的甚至比照雙11大放送。《ETtoday新聞雲》整理9大電商年中慶暖身優惠回饋內容，帶你搶先看。

東森購物6/3～6/12推出「618購大趴」暖身慶，除精選人氣熱銷夯品下殺，銀行最高回饋10%，再加碼下單享多重好康，其中最優惠的是，全館消費不限金額即可登記抽 iPad mini 2019，幾乎沒有門檻，另外，單筆滿額登記可獲加價購商品折價券、滿20,000元登記抽麗星郵輪、滿10,000元送1,000元折價券。年中慶期間，於全通路消費任一筆訂單，還可用99元加購1張刮刮卡，最大獎為TOYOTA COROLLA ALTIS，刮刮卡限量10,000張，售完為止。

▲momo購物網618年中大促推出「人氣商品投票集氣砍價」，像是經典不敗神仙水SKII青春露230ml，截止至6月16日商品票數達3,000票，該商品則享最高6折優惠。（圖／momo購物網提供）

蝦皮購物618決戰年中慶再宣布暖身慶第二波加碼優惠，6/11推出「商城最低價日」，凡購買註有「保證最低價」商品，若在其他指定購物平台找到更優惠價格，即退10倍價差；6/12「99免運日」，包括innisfree、3M、ARIEL、金士頓等超過千家品牌大店，單筆滿99元享免運優惠，再加碼6/11蝦皮商城消費滿額最高折2,300元，6/18升級為最高現折2,350元的高額蝦券，另有全站折扣碼天天大放送。此外，6/12～6/20將推出「天天$1搶鑽石」活動，6/18當天更開放1元搶購價值超過26萬元的1克拉鑽戒。

momo購物網今（6/10）起至6/16展開618年中大促暖身活動，首波號召Apple、Rimowa、3M、王品、植村秀、德國雙人、飛利浦等百大品牌，攜手祭出品牌大賞59折起優惠，另主打「APP全天候紅包搖搖樂」、「消費玩拉霸機搶$618momo幣」、「人氣商品投票集氣砍價」、「組隊賺回饋」等多項互動式遊戲，同時趁勢推出視同現金使用的momo幣，搭配行銷活動回饋給會員，例如消費不限金額，享有玩618拉霸機活動資格，最高可得618 momo幣，1 momo幣=1元，之後可於購物時折抵使用。

Yahoo奇摩購物中心、超級商城618年中慶暖慶，即日起至6/15狂灑上億紅包，於購物中心登記成功，不需消費即可領紅包，共有168元、300元、618元3種購物金面額隨機抽，期限內用完再送同價格購物金，最高可領1,854元購物金，商城亦號召旗下百大店家同步發放億元折價券；限量銷售5,000元、10,000元、30,000元及61,800元爆賺儲值金，即日起至6/16儲值先享合作銀行10%回饋，於6/17～6/20期間消費，最高回饋16,000元。活動期間，天天精選爆款商品限時搶購，鞋包、精品、美妝、手機等商品全面下殺最低1.3折起。

博客來首次舉辦年中購物節，活動即日起開跑，主打進口美妝保養、新興設計品牌、限時中外文超低價童書，人氣MIT商品等，另祭出百萬 E-Coupon大放送，6/10登入即可領50元E-Coupon，現領現用，每日限量；6/17、6/18限時兩天全館結帳滿千享9折，並推出快閃專區眾多商品直接買一送一、下殺5折、好書一日66折，同時再加碼全館消費滿1,200元抽1,000元禮物卡，預計可帶動全館活動業績成長近1倍。

▲樂天市場攜12間品牌店家祭出「限時96HR購物馬拉松」搶年中慶商機。（圖／樂天市場提供）

樂天市場攜手站上12間品牌店家，跨店聯盟率先推出「限時96H樂天購物馬拉松」，為年中慶打頭陣，即日起至6/14早上9:59止，集合美食甜點、3C家電、居家生活、親子婦幼等跨類別，限時4天祭出最低下殺5折起，更加碼天天限定時段推出限時優惠，點數最高回饋30%，例如伊萊克斯2合1直立式吸塵器，原價12,900元特價6,180元；日立變頻冷暖型一對一分離式冷氣，原價37,090元、特價29,200元。看準年中慶商機加持，預計整體買氣將帶動業績成長4成。

松果購物618年中大促將於6/11～6/19登場，透過大數據嚴選家具家飾、3C家電、生活日用、戶外休閒、服飾婦幼及饕客美食等專區，直接以特價再殺85折回饋催買氣，今（6/10）起先推出Arlink免油健康氣炸鍋（EC-203），原價3,480元，特價2,980元，限時限量再打8折。活動期間，全站滿888元折100元、滿1,688元折200、滿2,588元折300，等於進站即送600元購物金之外，此次檔期也比照雙11，天天中午12:00開搶無門檻折價券，6/17、6/18更加碼發放千元無門檻購物金，並推出下單滿額抽多重豪禮、國旅住宿卷等好康。

▲生活市集瞄準APP用戶，6/11起，一連10天推出App限定午間限時秒搶6,666元Switch。（圖／生活市集提供）

生活市集歡慶6周年，將於6/11起展開主波段活動並推出7大好康，包括超過10檔熱銷爆品最低下殺0.82折起、APP用戶限定每日午間秒搶6,666元Switch、整點瘋搶666集集點，7-Eleven超取搶喝新品、銀行獨家刷卡回饋最高享16%回饋，此次還攜手新創叫車平台TaxiGo，活動期間可搶限量160元首乘金，消費再抽限量乘車6折券，另再與WeMo Scooter合作兩波優惠，用戶最高可享免費騎乘30分鐘，選擇生活市集夯吉粉紅標車，則有機會獲得獨家折扣碼及車上「生活市集超柔紙巾衛生紙」免費用。

淘寶天貓今年擴大618年中慶活動，主要優惠集中於6/16～6/18，天貓送出百億購物津貼，購物滿人民幣300元可現抵30元；淘寶跨店滿減，消費滿人民幣200元現折15元、400元現折30元，上不封頂且不需領券；每天早上10:00與晚上9:00準時下紅包雨，發送大額優惠券。針對台灣會員，天貓全球官方店另推限定優惠，包括每日10:00推出限量爆款商品人民幣9.9元起、滿人民幣199元免運、人民幣1元搶購「滿人民幣799元減150元」大額店優惠券、刷卡滿800元立減80元，滿1,500元減200元、指定銀行刷卡最高10%回饋、指定超商取貨送咖啡或運費首重折抵2元。