索羅門提「與台斷交」百日大限　國台辦：順應一中是多數國家的選擇

▲總統蔡英文與索羅門總理蘇嘉瓦瑞一起動土。（圖／ET資料照）

記者陳政錄／北京報導

台灣南太平洋友邦索羅門群島推動百日計畫，將重新檢視友邦關係，包括是否維持與台邦交或轉與北京建交，對此大陸國台辦發言人安峰山表示，堅持一個中國原則是國際關係的準則，也是國際社會的普遍共識。順應這一時代潮流是世界上絕大多數國家的選擇。

台灣邦交再度生變！索國新政府上任後，其外交部長馬內利日前對媒體表示，對於是否轉向承認中國大陸，與台斷交和北京建交，「是一項主權的決定」，當地政府正在全面評估，將會在100天內作出決定。

▲大陸國台辦6月12日舉辦例行記者會，發言人安峰山回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

據《中央社》報導，索國駐台大使王哲夫也以電子郵件回復證實該訊息，表示在索國新政府在提出新的國家發展政策戰略與目標架構之前，這項百日行動計畫，將包含部會的重要工作目標，以及開啟新的、急迫的措施。

他表示，新政府「檢討與友邦外交關係以及與夥伴合作的方式很正常」。索國總理蘇嘉瓦瑞，也曾在日前接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，提及相關議題，表示會在考慮所有因素後作出決定。

對此我外交部強調，台灣和索羅門群島溝通管道暢通，目前關係非常堅定，在索國國會包括內閣成員在內，支持台索關係者仍占多數，只有少數親中。

不過對該議題，大陸國台辦發言人安峰山今天在例行記者會上，表示「堅持一個中國原則是國際關係的準則，也是國際社會的普遍共識」。

他說，順應這一時代潮流是世界上絕大多數國家的選擇。顯示中方雖未明確表達是否索國建交，但已就該問題表達立場。