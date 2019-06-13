上萬台灣民眾參加海峽論壇　陸委會批國台辦「灌水吹噓」

▲海峽論壇是陸方主導的兩岸年度交流盛事。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

第11屆海峽論壇將於15日在廈門舉辦，針對陸方表示，目前已有超過1萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加，規模超過以往歷屆。陸委會副主委兼發言人邱垂正今回應，對於與會人數「陸方刻意灌水吹噓，屆時更會透過高層釋放政治謊言，台灣民眾不會相信。」

陸委會下午舉行例行記者為，邱垂正在回答記者提問時，做出上述回覆。他表示，據陸委會掌握的情況，今年海峽論壇活動已經減少，台灣參與團數也降低，陸方刻意灌水吹噓，更將未參與的台灣團體、學校、人士等列入合辦名單。

邱垂正指出，目前不僅多所大專院校學校否認參與，也有地方縣市官員表示，陸方未告知該活動為海峽論壇，更有一些團體、縣市政府選擇不參與或撤案。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

他表示，國台辦向來誇大統戰成果，而在海峽論壇上，也會透過高層釋放「口惠實不至、無法兌現、沒有執行力的政策措施，其慣用的操作手法，已被我們看穿，台灣民眾也不會相信。」

國台辦發言人安峰山12日表示，為期一周的海峽論壇共有60餘場活動，論壇大會將於16日上午在廈門舉行，目前，已有超過1萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加海峽論壇，「規模超過以往歷屆。」

對於陸委會要求國人不要參與海峽論壇，安峰山也批評，此舉暴露台灣方面懼怕兩岸交流合作走近走好的心態，「我們奉勸民進黨當局，不要逆時代潮流，開歷史倒車，做兩岸民間交流的絆腳石，損害台灣同胞的利益，否則只會遭到兩岸同胞的共同唾棄。」

▲大陸國台辦發言人安峰山 。（圖／記者曾俊豪攝）