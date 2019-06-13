譴責暴力行為　陸外交部：支持香港特區政府依法處置

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者魏有德／綜合報導

香港近日因《逃犯條例》草案修訂，引起社會各界關注。對此，大陸外交部發言人耿爽表示，香港特區行政長官及有關負責官員談話指出，金鐘一帶發生的情況不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，「中國中央政府強烈譴責各類暴力行為，我們支持香港特區政府依法予以處置」。

▲港府定調12日發生的示威抗議為有組織的暴動行為。（圖／達志影像／美聯社）

近期，北京政府持續力挺港府修訂《逃犯條例》，耿爽在13日的外交部例行記者會上再度重申立場。他表示，「任何損害香港繁榮穩定的行為，都是香港主流民意所反對的；任何文明法治的社會都不會容忍破壞和平安寧、罔顧法紀的違法行為。」

耿爽提到，「香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，中方對歐盟方面就特區修例發表不負責任的錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對」；「我們要求歐盟方面能夠客觀公正地看待香港特區依法修例，謹言慎行，停止以任何方式干預香港事務和中國內政」。

▲ 香港《逃犯條例》修訂草案原定於12日送立法會進入二讀程序。（圖／讀者提供）

先前舉行的記者會上，耿爽也曾提到，「關於遊行以及部分參與者在遊行之後衝擊香港特區立法會的情況，特區政府已經做出了回應，行政長官林鄭月娥也對媒體發表了意見」，並請記者去關注一下。

香港《逃犯條例》修訂草案原定於12日送立法會進入二讀程序，由於民眾聚集在立法會周邊的金鐘地區示威抗議，因此由主席宣佈二讀程序延期。有香港民間團體認為，條例修正後可能造成政治犯被送往北京送審並破壞一國兩制制度，於9日和12日上街遊行抗議，演變成警民衝突。

