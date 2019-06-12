武裝力量集結香港打擊「反送中」　陸外交部回應

▲香港民眾發起「反送中」抗議《逃犯條例》。圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港「反送中」行動衝突升級，外媒報導，北京當局令解放軍南部軍區及駐港部隊待命，對此，大陸外交部發言人耿爽今（12日）公開回應。他表示，「不知道你是從哪裡看到這個消息，這屬於假消息，這是謠言惑眾、製造恐慌、其心可誅。」

大陸外交部今舉行例行記者會，有記者問到，「網絡上有看見武裝力量前往香港集結的傳聞，中方能否予以證實？」耿爽在回答提問時做出上述回覆。

事實上，北京當局一直力挺港府推出《逃犯條例》審議，先前的記者會上，耿爽也堅守此立場，他提到，「關於遊行以及部分參與者在遊行之後衝擊香港特區立法會的情況，特區政府已經做出了回應，行政長官林鄭月娥也對媒體發表了意見，我提請你去關注一下」。

耿爽進一步表示，中央政府繼續堅定支持香港特區政府推行「兩個條例」的修訂工作，另一方面，也堅決反對任何外部勢力干涉香港特區立法事務的錯誤言行。

香港「反送中」行動在12日下午3點05分時失控，港府總部的群眾開始衝擊鐵馬並丟雜物，警方隨後施放胡椒噴霧，並出動「速龍小隊」反制。

針對衝突升級，香港警務處處長盧偉聰表示，「金鐘發生的衝突已經超越了和平示威，警方武力回擊是為了保護防線，示威者必須馬上停止，警方向示威者發射了催淚噴霧、非致命性的布袋彈和橡膠子彈。」

▲大陸外交部發言人耿爽 。（圖／翻攝中新社）