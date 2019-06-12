介入家庭3年！她囂張嗆「喜歡跟妳老公睡」：結婚時好醜　網一看狂嘆：認命

▲原PO無奈抱怨這名超狂小三。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫PEXELS）

地方中心／綜合報導

嗯...如果是這種小三真的也無可奈何啦！一名女網友表示，「這女人三年前進入我們的家庭後，已經不只一次的挑釁我，當我的面說就是要搶妳老公，就是喜歡跟妳老公睡覺」聽起來超囂張的宣言，讓人看了差點爆氣，但仔細一看，原來這名小三就是所謂「地表最強小三」女兒啦！

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「小三就在昨晚當著我老公的面侮辱我，昨晚準備睡覺前，又開始我們的例行搶老公的對話ooxxooxx，結果她居然不甘示弱的直接說：妳跟妳老公結婚的時候好醜喔！」超狂的發言讓原PO忍不住傻眼回應：「妳才醜妳最醜」

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▲真相曝光，原來這名「地表最強小三」是可愛的女兒啦。（圖／示意圖，無關本案／取自pixabay）

原PO無奈表示，自己差點失去理智罵她妳才醜妳全家都醜，馬上意識到不行，罵到自己了，而這時老公還在旁邊默默地笑，實在是太過份啦！對此，不少網友看到後紛紛留言表示，「妳可以開始收集她的醜照，等她結婚時一次醜個夠」、「輸給這個小三⋯⋯不冤呀！認命吧！」。

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