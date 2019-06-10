3歲萌娃坐馬桶！沖水爆哭「尿尿壞掉了」狂叫馬麻　她一看秒笑歪

▲3歲女娃上廁所上到爆哭。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

為了新陳代謝的需要，人體會經由泌尿系統及尿路排出液體排泄物，也就是尿，正常情況下，尿液大多呈現透明的淡黃色。一位人妻貼文表示，3歲女兒尿尿完後，跑來對她哭喊「馬麻～～～我的尿尿壞掉了啦！」聽到女兒的敘述後，人妻忍不住笑歪。其他人也紛紛直呼「小朋友最可愛了」、「其實是外星人」。

這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，「一個3歲女娃的哭喊『馬麻～～～我的尿尿壞掉了啦！為什麼變成藍色～～～（泣）』」，她也貼出廁所的照片，只見馬桶中的水整個變成藍色。原來原PO似乎在馬桶水箱裡放藍色潔廁塊，沖出來的水自然是藍色。

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▲妹妹～這是潔廁塊的顏色啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

小女孩看到還以為自己「異變」，竟然排出藍水，讓女網友直呼「媽媽已笑歪」。看到照片後，其他人也紛紛留言，「果然是親媽」、「好可愛的公主啊」、「媽媽是笑到肚子痛嗎」、「肯定是阿凡達」、「還好妳沒說她其實是外星人」、「怎麼那麼可愛，跟她說阿凡達剛剛來過」。

也有媽媽留言，「想起，我也用過，小孩看到不敢上……從此我就不用小藍了」、「我老公說那個是藍色小精靈，嚇得我女兒根本不敢上廁所，還說要去家門口上，我好說歹說才讓我女兒願意在有人陪伴下去上，真的是自找麻煩」。

還有不少人發現馬桶旁還擺著另一個小馬桶，忍不住驚呼「小馬桶也太可愛」、「那個小的好可愛」、「焦點都在小馬桶身上了」、「想知道小馬桶哪裡買的」；原PO則透露這是仿真造型的學習便盆，「沖水鈕按下去，會有沖水音效」，她是在澳洲買的，不過也有看到購物網有賣。

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