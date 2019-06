家裡衣櫃被他偷當臥房！　媽目睹長髮怪男闖進14歲女兒房內

▲母親意外發現竟然有怪男住在女兒衣櫃裡。(圖/示意圖/達志影像)

美國田納西州一名18歲男子因為非法住在一家人的衣櫃而被逮捕。女屋主某天回到家,意外看到陌生男子出現在他們家,還跑進女兒臥房的衣櫥內,嚇得趕緊報警,事後才發現原來對方已經住在他們家好一段時間,只好求助警察把人抓走。

18歲男子卡斯托(Matthew Casto)日前被人發現,居然長期非法居住在田納西州茱麗葉山市(Mount Juliet)的一戶人家裡。女屋主告訴警方,她回家時突然在樓梯頂端看到長髮的卡斯托,立刻嚇得放聲大叫,後來發現對方跑進女兒的房間後就「消失」了,便趕緊報警。

警方後來在14歲少女房間內的壁櫥,找到了卡斯托,由於他拒絕離開,只好使用武力強行把人帶走。調查發現,卡斯托偷偷住在這裡已經一段時間,每到晚上就會潛入少女的臥室,但2人從未發生過性關係,目前尚無法得知2人到底是什麼關係,詳細案情仍待開庭後進一步審理。

