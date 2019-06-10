跟國中妹開房「拍下色色照」壞壞8次！　還載她「跟別人XX」一次抽成3000元

▲王男幫小梅仲介性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

地方中心／台南報導

一名王姓男子在交友軟體認識女國中生「小梅」（化名）後，兩人竟而交往成為男女朋友，但誇張的是他竟然還騎車多次載小梅下海援交，事成之後一次都會抽成3000元，行徑相當誇張，因此被依法判5年徒刑。

判決指出，小梅和王男是在交友軟體上認識，兩人約到汽車旅館開房，並拍了6張猥褻照片，之後就發展成戀人關係，而交往過程中兩人以2周一次的頻率，發生了大約8次性行為，接著王男竟當起小梅的仲介人，開始在網路上張貼賣身訊息，並同時身兼馬伕帶她赴約援交。

小梅每次性交易都會得到5000元，而王男會從中抽走3000元，並聲稱是要上繳給公司的，不過小梅表示，之所以會從事援交，是因為自己想要賺生活費，因此要求對方幫他媒介性交易，而對方也有勸說自己不要再做了。此外，王男也表示，是因為小梅沒有電腦，才會要他幫忙仲介援交。

對此，法官認為，王男分明已經成年，卻沒有顧慮到小梅仍未滿16歲，思慮還未完全成熟，不僅沒有給對方建立正確性觀念，還多次讓她與他人從事性交易，以此圖利抽取傭金，因此依法判他5年徒刑。

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