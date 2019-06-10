　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟國中妹開房「拍下色色照」壞壞8次！　還載她「跟別人XX」一次抽成3000元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲王男幫小梅仲介性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

地方中心／台南報導

一名王姓男子在交友軟體認識女國中生「小梅」（化名）後，兩人竟而交往成為男女朋友，但誇張的是他竟然還騎車多次載小梅下海援交，事成之後一次都會抽成3000元，行徑相當誇張，因此被依法判5年徒刑。

判決指出，小梅和王男是在交友軟體上認識，兩人約到汽車旅館開房，並拍了6張猥褻照片，之後就發展成戀人關係，而交往過程中兩人以2周一次的頻率，發生了大約8次性行為，接著王男竟當起小梅的仲介人，開始在網路上張貼賣身訊息，並同時身兼馬伕帶她赴約援交。

小梅每次性交易都會得到5000元，而王男會從中抽走3000元，並聲稱是要上繳給公司的，不過小梅表示，之所以會從事援交，是因為自己想要賺生活費，因此要求對方幫他媒介性交易，而對方也有勸說自己不要再做了。此外，王男也表示，是因為小梅沒有電腦，才會要他幫忙仲介援交。

對此，法官認為，王男分明已經成年，卻沒有顧慮到小梅仍未滿16歲，思慮還未完全成熟，不僅沒有給對方建立正確性觀念，還多次讓她與他人從事性交易，以此圖利抽取傭金，因此依法判他5年徒刑。

【更多新聞】

他為韓國瑜站台「狂批同婚」：2020改回來！現場謎之尷尬　網狂譏：豬隊友

影／老闆帶去「爽一下」！　男友自爆「特殊體質」不去不舒服：同事老婆都接受

影／13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現　網一看全崩潰：已經孵化了

ET快訊
陳芳語根本超有料！　穿超低胸喝酒「半球全看光」
獨／邵雨薇演唱會被酸難聽！回家大哭「心情很複雜」

關鍵字：援交,性交易,國中妹

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

女友幫人作保欠30萬債務　癡情男友跳出來喬…遭債主圍毆

省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄　全網看傻

驚險！　台南女跳樓「卡採光罩」獲救　情緒激動送醫

正妹調查官赴美國FBI受訓　用「皮蛋」推薦台灣超轟動

瑞芳深夜槍響！2轎車駛來朝屋內「連轟13槍」　3男中彈急送醫

入侵高鐵訂票系統「退款20萬」　駭客張啟元起訴

跟國中妹開房「拍下色色照」壞壞8次！　還載她「跟別人XX」一次抽成3000元

路易十三KTV槍擊案陳勇志殺2死2傷　無期徒刑定讞

車禍骨盆骨折「無法行房」　她向三寶駕駛求償120萬結果出爐

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

女友幫人作保欠30萬債務　癡情男友跳出來喬…遭債主圍毆

省10元停車費...她揹娃猛喬角度鑽不出！好心人一個move扭出柵欄　全網看傻

驚險！　台南女跳樓「卡採光罩」獲救　情緒激動送醫

正妹調查官赴美國FBI受訓　用「皮蛋」推薦台灣超轟動

瑞芳深夜槍響！2轎車駛來朝屋內「連轟13槍」　3男中彈急送醫

入侵高鐵訂票系統「退款20萬」　駭客張啟元起訴

跟國中妹開房「拍下色色照」壞壞8次！　還載她「跟別人XX」一次抽成3000元

路易十三KTV槍擊案陳勇志殺2死2傷　無期徒刑定讞

車禍骨盆骨折「無法行房」　她向三寶駕駛求償120萬結果出爐

畢業歌票選倒數3天！明道中學、曙光女中差不到百票搶第一

6/11搶報名！永然高中法律生活營一探我們與法的距離

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」　飼主急送醫院搶救

每日取消115次航班！　美航空停飛波音737MAX延長至9月

華南青少棒／台中地區大雨　竹縣、台中之戰暫停

國中會考／數學非選題目新穎　閱卷師：要讓學生體會數學是有用的

女友幫人作保欠30萬債務　癡情男友跳出來喬…遭債主圍毆

NBA冠軍戰／杜蘭特能練球卻不能出賽　勇士休息室「怪聲」充斥

搶人才不手軟　蘋果收購自駕車新創公司Drive.ai

社會熱門新聞

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷..

竹聯大哥性侵少女判刑定讞落跑！..

酒店女大戰人夫6次　正宮爆氣反..

2獒犬跑出門　2女遭追咬腿傷倒..

國中女無照騎車爆頭亡　駕駛自責..

獨／14歲少女慘死　阿姨痛哭：..

快訊／瑞芳深夜槍響！3男中彈送..

即／重機撞進公車底部　騎士慘摔

剛畢業3天　14歲優秀女「騎友..

漁港溺水1死1命危　3兄妹相依..

夜火他屋內慘死！媽媽要賠200..

2獒犬街頭暴咬…阿婆驚：我被拖..

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找..

熟睡遭猥褻5分鐘　受刑人下場慘

更多熱門

相關新聞

帶女網友到旅館　他樓下等被警察抓

一名李姓男子被控擔任應召站的馬伕，載送一程姓應召女到旅館和男客進行「全套」性交易。不過李男供稱，他和程女是網友關係，相約一起出門散心也是第一次見面，程女說要買東西下車，而他在車上等。但法官不採信這套說法，將李男依圖利媒介性交罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

按摩店遇查緝急按通報燈　警驚見「進行式全套」

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹嘛」

可不戴嗎？夫援交染菜花　妻崩潰

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

超合！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不曉得

馬如龍一生救豬哥亮3次！

大學最易脫魯科系　老司機專業回應了

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面