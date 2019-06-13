買成堆洋娃娃　三寶媽被婆酸「難怪一直生女兒」！網怒：我買車也沒生兒子啊

▲三寶媽買了成堆娃娃給女兒玩，婆婆見狀竟酸「一直買娃娃才會一直生女兒」。示意圖與本案無關。（資料照／網友提供）

突發中心／綜合報導

老一輩人重男輕女的觀念根深蒂固，直到現在都還改變不了。一名有三女寶的女網友就忍不住抱怨，因為買了很多洋娃娃給女兒玩，沒想到婆婆見狀竟說，就是這樣「才會一直生女兒」，文章一出，立刻引起網友熱議，紛紛留言「阿不然看要買啥才會生兒子啊？？？」、「 原來娃娃可以決定生男生女？那要他兒子幹嘛」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO出一張女兒們正在玩扮家家酒，且沙發上還放滿洋娃娃的照片寫道，「我婆婆說就是因為我們一直買娃娃，才會一直生女兒」。

這段言論一出，立刻引來網友熱議，紛紛留言「改買鋼鐵人看會不會生男的」、「買一打機器人送你婆婆，看他會不會生出兒子」、「我老公都買玩具車 怎麼兩個都女兒 你婆婆說屁話」。

另外，也有許多人為女兒叫屈，「現在女兒很值錢，我也要女兒」、「生女兒才是對的！現在很多人想要女兒好嗎？」、「女鵝好，兒子都自個吃，女鵝會拿給我吃！」

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