藍黨團質疑挑起世代對立　柯文哲酸：提案的說別人挑起對立？

記者陳家祥／台北報導

台北市政府過去停發重陽敬老金爭議不斷，台北市議會國民黨團日前提案「重陽敬老金致送自治條例」，要求恢復全面發放敬老金，北市議會法規會12日將繼續審查。外傳若該條例進入大會三讀通過，北市府已擬好覆議、釋憲等因應作為，對此柯文哲表示，「前30秒再告訴你」，不願透漏太多，但也表示會請相關局處到議會向議員說明。

北市議會法規委員會上周審查重陽敬老金致送自治條例草案，針對最重要的發放基準，維持年滿65歲以上的發放級距不變，但取消金額，要發多少錢由市府自訂。至於是否排富、財源部分，市府、議會未達共識暫時卡關，12日將續審。

不過如今傳出，北市府內部討論，若自治條例三讀通過，將提覆議；若覆議不成，將再以「立法機關增加支出之提議有違憲之虞」，走釋憲之路，甚至不排除提違憲。

對於議會將繼續審查「重陽敬老金致送自治條例」，柯文哲12日受訪時，先感謝11日在議會備詢的議員黃珊珊，讓他有時間說明對重陽敬老金的看法，「我還是反對這種齊頭式一次性的消費，當然…，我們今天還是會派有關的局處長到議會去說明，看議會怎麼處理。」

至於被國民黨質疑挑起世代對立，柯文哲納悶說，「很奇怪，是他們提案又不是我提案的，提案的人說別人挑起對立這不是很奇怪？」

媒體追問，是否會提釋憲？柯文哲說，「這就是外科醫生的個性，前30秒再告訴你」；或是會先提覆議？柯則說要再想。

▲台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）