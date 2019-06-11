她到高雄看兒子搭上阿羅哈　睡夢中翻車！司機疑精神不濟

▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／地方中心翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

阿羅哈遊覽車10日深夜從台北開往高雄，22時許行經國道1號彰化戰備跑道206公里處時，失控衝出邊坡，再衝出約20公尺後翻覆在平面道路上，車內16人分別受到輕重傷，其中送往彰化基督教醫院的64歲吳男，因腹部內臟大量出血，經過緊急開刀救治後，11日清晨仍然宣告不治，累計這件車禍共造成3死13人輕重傷。

▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／地方中心翻攝）

至10日深夜統計，此一車禍共造成兩死、兩重傷及12人輕傷，分別送往彰基、秀傳、部立彰化醫院、及員基等醫院急救，其中送往彰基的64歲吳男，腹部因內臟大量出血，傷勢太重，經過緊急開刀救治後，仍然宣告不治，方使得死亡人數增加到3人。

▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／翻攝臉書「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

據駕駛郭明德聲稱看到掉落物，為閃避才失控衝下邊坡，據1名送往彰基救治的女姓婦人指出，她坐在5號，右側的第一個位子，從新竹上車，要去高雄看兒子，當時睡覺中，等到醒來才知車子翻覆，被嚇到了，被救出時有聽司機說疑似精神不濟才肇事，所幸她只有輕微擦傷，已經告知家人平安無礙事，整起事故原因仍待警方調查。

▲國道阿羅哈客運「衝出邊坡」…直墜平面道路！1死10多人受困。（圖／翻攝高公局即時路況）

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