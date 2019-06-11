感覺車子快衝出去了！阿羅哈傷者靠「1動作」自保...才沒受重傷

記者周姈姈／綜合報導

阿羅哈客運10日晚間行經國道1號彰化段失控衝下邊坡，釀成3死13傷，其中33歲郭姓司機、64歲施男、37歲施女和46歲徐男皆送往衛福部彰化醫院；今(11日)早彰化醫院發佈通知，指出3位傷者已出院，郭姓司機則由警方帶走。傷者施女餘悸猶存表示，「本來北上新竹探望完哥哥和弟弟就要搭車回高雄，但沒想到卻因為車子延誤而搭上這班死亡班車。」所幸她和爸爸只受到輕傷，另位傷者徐男在翻車前感覺車子快衝出路肩，趕緊抓住手把，才沒受到重傷。



▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／地方中心翻攝）

傷者施男腹部被安全帶勒傷，施女則是全身多處挫傷，回想起車禍發生的過程，施女說，她和爸爸住高雄，北上新竹探望哥哥和弟弟，晚上就要搭車回高雄，原本他們要搭乘的是晚上6點從台北發車的班次，但沒想到車子延誤，於是只好改搭下一班7點的班次，結果卻搭上這班「死亡班車」。

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▲阿羅哈翻覆包括郭姓司機在內共有4位傷者送往衛福部彰化醫院。（圖／衛福部彰化醫院提供）

施女表示，其實她從新竹上車就覺得車子很不穩，會突然煞車停住後再開，那時她就覺得很奇怪，後來她累到睡著了，翻車才嚇醒。

另一位傷者徐男也是全身多處挫傷，也於今早出院，本身就是大貨車司機的徐男表示，翻車前他感覺車子快要衝出路肩，連忙緊抓手把，才沒受到重傷。