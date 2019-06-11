阿羅哈疲勞駕駛1年開罰15件！曾提「北高雙駕駛」尚未實施就出事

▲國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／地方中心翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

阿羅哈客運10日行經國道1號彰化段失控衝下邊坡，釀成3死13傷。交通部公路總局今（11）早說明，初步查核駕駛、車輛無問題，已至阿羅哈客運停車場、保養廠做進一步的安全查核。公路總局也提到，過去一年阿羅哈因為駕駛時數違規15件，近期提出北高雙駕駛構想，但尚未實施就發生事故。

出事的阿羅哈客運10日晚間從台北出發，南下前往高雄，深夜10時05分行經國道1號南下206公里處時，卻突然失控衝出邊坡，整輛車墜落至下方的平面道路，導致車內16人有3人死亡，含駕駛在內13人受傷送醫。而這也是阿羅哈客運兩年內發生第二次重大傷亡事故，先前於2017年9月也曾在國1岡山路段發生車禍，造成6死、11傷。

請繼續往下閱讀...

公路總局運輸組組長劉育麟11日受訪表示，阿羅哈客運事故車輛車號717-FP、車型SCANIA，2011年6月出廠，上次檢驗正常，下次定檢為今年7月18日，車駕籍均正常，無重大違規紀錄；至於郭姓駕駛人過去駕駛紀錄良好，而事故當日駕駛時間為9小時，中間休息也符合規定。

根據事故前一日（6/9）的駕駛紀錄，郭姓駕駛人僅行駛台北-高雄一趟，駕駛時間4小時16分，之後便休息至10日中午開始上班，也就是說，他9日至10日間休息時間超過10小時；從10日開始第一趟為高雄到台北，於傍晚6點抵達，再休息1小時之後，7點多往南開，深夜10點05分開發生意外。

▲公路總局運輸組組長劉育麟。（圖／記者洪巧藍攝）

不過，駕駛員開至彰化的駕駛時間已達9小時，若開到高雄與其將超過法定上限10小時，劉育麟表示，以前一天北高一趟僅4個多小時來看，業者預期時間足夠，但客運業遭遇連假、又有如昨天天候狀況不佳等情況，可能出現延遲。然而事故發生時駕駛時間為9小時，即便事後超時，和車禍發生也無直接關連。

至於有民眾表示駕駛看起來疲累、打瞌睡，劉育麟回應，乘客說法會列為重要參考，但還需經過查證。

▲阿羅哈客運過去一年時間，工時相關違規共15次。（圖／記者呂佳賢攝）

劉育麟說，清查過去一年阿羅哈客運工時相關違規共15次，包含休息時數不足、駕駛時間超過10小時等，但他也提到，目前北高路線里程約300多公里，各家客運都盡心盡力遵守駕駛時間，阿羅哈也相當積極，最近也提出北高雙駕駛的構想來確保不會超時。

劉育麟表示，交通部次長黃玉霖和公路總局局長陳彥伯已趕往彰化慰問家屬，阿羅哈客運方面亦表示會負起賠償責任，今早高雄市區監理所也到阿羅哈停車場、保養廠做安全查核，希望自駕駛教育訓練、車輛保養等面向徹底檢查，確保未來行車安全。

至於是否會開罰？劉育麟表示，第一時間確認動態查核沒有問題，但還要進一步了解，會做好把關工作和進一步查核。

相關新聞：

感覺車子快衝出去了！阿羅哈傷者靠「1動作」自保...才沒受重傷



阿羅哈翻覆3死13傷 開車9小時太累？勞工局稽查肇事司機班表

她到高雄看兒子搭上阿羅哈 睡夢中翻車！司機疑精神不濟

直播／翻車3死！阿羅哈董事長90度鞠躬道歉淚崩：會負起責任