不爆了？吳子嘉開庭沒現身　挨陳菊提告誹謗調解庭延期

▲吳子嘉挨陳菊提告，原本11日上午要開調解庭，但延期。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊佩琪／台北報導

名嘴吳子嘉因爆料高雄市長韓國瑜「過夜生女」，瞬間成為媒體焦點，走到哪都有媒體詢問，希望他提供更多爆料。其實吳子嘉也因為批評陳菊等人，挨告妨害名譽，目前於台北地方法院進入調解階段。11日上午11點，雙方要開庭，媒體也在法院外守候，但吳子嘉遲遲未現身，經查證，調解庭延期至24日上午再開。

日前開庭，正巧也是韓粉凱道造勢前一日，吸引大批媒體到台北地方法院採訪，吳子嘉提早30分鐘抵達，似乎也有備而來，準備不少「料」要說。他表示，歡迎韓國瑜對他提告，因為只有進入司法系統，才不會落入媒體的口水戰。至於消息來源，他多次強調為了保護「王小姐」不能說也不應該說。

不過吳子嘉還是私下對媒體透露，韓國瑜曾想安排王小姐出國，但王小姐拒絕。他也罵當時與韓國瑜角逐高雄市長位子的陳其邁是白癡，有這麼好的資源不會用。而韓國瑜之所以要告他，因為被李佳芬拷打。

吳子嘉更加碼爆料，因為北農案，檢調到王小姐家中搜索，但就在檢調人員抵達前，韓國瑜涉嫌要黃文財先一步到「幫他收東西」。甚至預告，6月3日還要爆更大的料，不過突然縮手，讓整起事件更顯撲朔迷離。

韓國瑜提告部分，台北地檢署除在韓國瑜遞狀當日便開庭訊問外，4日傳喚吳子嘉出庭。吳子嘉表示，會將完整的採訪筆記等資料交給檢方，認為檢方也應該傳喚「王小姐」。另韓國瑜也提告公務員共犯洩密罪，吳子嘉痛批，這是把自己塑造成被國家機器打壓的被害者「是很低級的行為。」

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