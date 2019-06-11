阿羅哈客運釀3死悲劇　死者家屬淚崩：人都走了...不原諒也不行

▲阿羅哈翻車釀3死，其中一名吳姓死者家屬悲痛欲絕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

地方中心／彰化報導

國道1號南下206公里處10日晚間10時許發生一起重大車禍！車內共有16人的阿羅哈客運一路蛇行煞停更失控衝下邊坡，其中6人被送往彰基醫院搶救，包括33歲郭姓司機在內，目前為止已釀成3死13傷的悲劇。彰基發言人、副院長周志中表示，這6名傷患分別為3男3女，其中一名吳姓男子雖經緊急開刀，仍在11日清晨宣告不治。

這起翻車意外已造成3人殞命，事發時其中一名55歲江姓男子到院前已無呼吸心跳，急救無效身亡；另名64歲吳姓男子到院時因腹部內臟大量出血，有極度生命危險，雖經緊急開刀急救，仍因傷勢過重宣告不治。

▲吳姓死者女兒（左一）。（圖／記者唐詠絮翻攝）

心急如焚的吳男妻女事發後便緊急趕往彰基醫院，得知吳男傷勢嚴重，由於吳男生前曾與家人討論放棄急救一事，吳男妻女決定尊重吳男生前意願，在11日清晨5時30分忍痛簽下DNR放棄急救，留一口氣帶吳男返家，2人悲痛欲絕，無法想像與丈夫、父親自此天人永隔...

吳男妻女表示，吳男生前曾當過廚師，目前是半退休狀態，時常會外出找朋友，10日到新竹與友人吃飯，原本要搭高鐵，後來才改搭阿羅哈客運，沒想到卻因此遭遇死劫。面對媒體提問是否會原諒肇事司機，吳男女兒認為，發生如此嚴重的事故，相信司機心裡也不好受，吳妻則哭著表示，「人都走了，不原諒也不行啊...。」

慈濟志工聞訊也赴醫院為死者助念，並致贈1萬元慰問金，但家屬以亡者名義回贈，希望這筆善款能留給更需要的人。

彰基醫院副院長周志中表示，除2名死者外，彰基醫院收治的另外3女1男已平安出院，包括受有右手手肘輕微擦傷、左腦皮上血腫的43歲陳姓女子、輕傷的64歲張姓女子、左腰部血腫但意識清醒可走路的39歲林姓女子，以及腰部拉傷的42歲王姓男子。

▲慈濟志工赴醫院為亡者助念。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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