金正男生前身分「CIA線民」　周旋各國供情報…金正恩恨到下手暗殺！

▲金正男疑似為CIA線民。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，2017年在馬來西亞機場遭到刺殺新聞震驚國際，根據最新《華爾街日報》分析，金正男之所以多次遭到弟弟金正恩追殺，主要原因就是因為他是CIA的線民，主要提供情報單位關於北韓的機密，加上又是金正恩的家人，所以除了是各國情報單位追捕的對象外，更是金正恩的眼中釘。

華爾街日報指出，金正男過去早已CIA的幹員密切保持聯繫，在馬來西亞遭到刺殺前，還和一位韓裔美籍人見面，當時馬來西亞政府就懷疑該人士美國情報人員；CIA長久以來就密切注意北韓局勢，但因為北韓封閉、也沒有美大使館，所以情報來源只能零零散散的接收，對於金正男遭到刺殺不願意談論「他是否為線民」的問題。

有知情人士提到，長期住在澳門的金正男，除了和美國有聯繫之外，和其他國家的安全部門也有聯繫，後期則幾乎仰賴中國的庇護；也有美國前官員提到，CIA不太可能從金正男身上取得可用資訊，畢竟他已經離開北韓許久，對於政府內部的運作也不熟悉。

2017年5月CIA成立朝鮮任務中心，為了追蹤整合北韓彈道飛彈、核武計畫的追蹤，對於線民所提供的訊息「通常都不是當前的狀態」，這也讓CIA的北韓消息往往落後一大段。