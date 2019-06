金正男生前身分「CIA線民」　周旋各國供情報…金正恩恨到下手暗殺！

「金正恩的一名幕僚詢問傳統算命師,川普是否可能連任。算命師便回答,川普會連任。」《華盛頓郵報》北京分部負責人費菲爾德(Anna Fifield)撰寫的北韓領導人金正恩評傳《最後的繼承人》(The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un)11日將在南韓及美國出版;她6日接受南韓《朝鮮日報》採訪時透露此事。