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美防長贈「精美相簿」大禮！　32頁照片暗諷中國默許北韓違反制裁

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▲▼ 美國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）1日與中國國防部長魏鳳和握手。（圖／路透）

▲ 夏納翰1日與魏鳳和握手。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

年度亞洲安全會議第18屆「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue）5月底至6月初在新加坡舉行，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）在會中與中國大陸國防部長魏鳳和會面時，贈予他一本相簿，裡頭都是北韓在中國海域交收石油的證據，被指暗諷中國默許北韓違反聯合國制裁。

美國《軍事時報》12日報導，夏納翰與魏鳳和會面後在2國國旗前笑容滿面的握手合照。進入酒店會議室後，夏納翰向魏鳳和贈送禮物，乍看之下像是一本硬殼裝訂、印刷精美的書籍，實際上卻是32頁的照片及衛星影像。

據悉，這些照片明示北韓船隻獲取及運送石油的狀況，皆印有日期、時間、地點及文字描述。有官員指出，這證明平壤當局在中國近海違反經濟制裁。夏納翰隔天受訪時則透露，「我送給他這本美麗的書並告訴他，這是我們可以合作的領域。」

由《美聯社》取得的其中一張內頁照片可見，一艘掛著北韓國旗的油輪停靠在巴拿馬油輪旁邊，2艘船間掛著幾根繩索和軟管，攝於2018年6月7日。而聯合國去年10月曾發表聲明指出，6月7日的這起船對船運輸可能涉及石油，違反規定，因此下令對這2艘船實施制裁，禁止其進入聯合國成員國港口。

北京當局長期將北韓視為盟友，儘管同意聯合國對其施加制裁，但這本相簿便是暗指北京默許平壤當局在沿海地區違反規定。一名要求匿名的美國國防部官員透露，魏鳳和收下禮物時相當吃驚，且當他意識到裡頭裝著什麼時，便迅速交給一旁的下屬。

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關鍵字：北韓,經濟制裁,香格里拉對話,北美要聞,日韓要聞

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