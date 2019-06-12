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「收到金正恩熱情又美好的信！」川普：不排除很快展開川金會

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）11日在白宮表示，他收到北韓領導人金正恩一封相當熱情又「很棒的信」，讓他預感美國和北韓即將發生正面美好的事情，「我認為北韓有很大的潛力。」不排除再和金正恩見面。

今年稍早，川普和金正恩在越南河內會面，卻未達成非核化協議。川普表示，金正恩截至目前都信守承諾，不試射長程彈道飛彈及進行地下核子試爆。他不排除很快再與金正恩見面。

面對《華爾街日報》報導，金正恩同父異母兄長金正男2017年在馬來西亞遭毒殺，其身分是美國中央情報局（CIA）線民。川普表示，看到這樣的消息，讓他想告訴金正恩，「這不會發生在我任內，我不會讓這樣的事情發生。」

華府正尋求重新建立和平壤談判的動力。白宮國家安全顧問波頓（John R. Bolton）稍早表示，「川金三會」可能展開，不過決策權在北韓那裡，即使美國繼續施以最大的壓力，但金正恩尚未做出任何戰略決定，包括放棄核武。

波頓強調，「川金三會」完全有可能，但整件事情將由金正恩掌控，「一旦他們準備好，我們這邊也會準備好，因此他們想安排什麼時間，就決定什麼時間。」

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關鍵字：川普,美國總統,川金會,金正恩,北美要聞,日韓要聞

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