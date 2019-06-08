ㄎㄧㄤ姐玩一夜情嗨到懷孕　他樹叢打開3層塑膠袋「驚見冰冷外孫」

▲因為不想要小孩竟殘忍裝塑膠袋打死。（圖／翻攝自Leicestershire Police）

記者陳亭伃／綜合報導

英國萊斯特郡（Leicestershire）日前發生一起殘忍的案件，一名29歲的女子因為一夜情竟然懷下「不知道生父」的孩子，等到嬰兒生下時，因為不想養育竟將孩子裝進3個塑膠袋內活活打死，直到女子父親發現女兒疑似已經生產完卻不見小孩才報警。

根據英國《每日郵報》報導，這名相當殘忍的女子漢娜（Hannah Cobley）2017年時在家裡經營的農場廁所內產下一名小孩，而在她隱約的記憶中，這孩子應該是2016年和陌生人發生關係後而懷孕的，家人、朋友也都知道懷孕的事情。

但過去漢娜就曾經因為未婚懷孕有過一個孩子，於是這個胎兒，她一開始就決定不想要，甚至在生產前還搜尋過「新生兒餓多久會死亡」、「嬰兒可以多久不餵奶」等變態問題。直到日前漢娜自行在廁所分娩後，竟然直接將嬰兒裝進3層塑膠袋內，直接活活打死。

漢娜在生產完後也沒有告知家人，直到漢娜的父親發現農場廁所旁有血跡、也有清洗過的痕跡，一問之下才知道女兒已經生了孩子，並且孩子也丟到樹叢內，漢娜父親立刻通報警方。

警方到漢娜住處附近搜索時，果然發現在灌木叢內有一個詭異的塑膠袋，打開果然是漢娜所丟棄的嬰屍，但根據法醫判定，嬰兒除了被餓死、悶死外，還有明顯外傷。漢娜對此則表示，「是嬰兒不小心跌落地上才造成，並非刻意毆打致死」，甚至在法庭上提到，身為一個母親沒有人願意傷害自己的孩子。

訊後，法官仍認為漢娜對於處理新生兒的方式相當殘忍，被控謀殺罪，預計將面臨相當長的一段刑期。