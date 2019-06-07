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玩咖男遇真愛「陪女友回家」　進門發現女友媽…幾天前才激戰過！

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▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

男子幾天前床戰成熟女，竟是新女友的母親。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

世界很小確實是真的！近日在「Reddit」論壇上，一名美國男子心有戚戚焉的發文分享最近自己的遭遇，「好不容易遇上了喜歡的女孩，卻在進到她家之後，一切都毀了」故事過程讓不少網友直呼：即便美國很大、Bar很多也不能亂做壞事啊！

男子在貼文中提到，自己居住的城鎮算大，鎮上有三間酒吧，然而會去酒吧玩的人大概就是那些人，所以會遇到熟面孔也是常有的事情，而某天他和朋友結伴去酒吧玩樂，看到一名金髮的成熟女子。兩人相談一段時間後，感覺相當不錯，於是當下就交換了電話，訊息聊了一下，但之後沒有下文。

隔了幾天，男子和成熟女再度在酒吧相遇，兩人一拍即合的火熱，最後男子跟著回到女方家，兩人乾柴碰上烈火的激情，完事後男子隱約感覺女方年紀大概超過40歲，「但是我才21歲，幾乎是我的一倍，但想想反正也都做了，就這樣吧！」兩人之後也都沒有聯繫。

直到最近，男子在交友軟體「Tinder」上，遇到一名19歲的少女，兩人聊天的感覺很契合，接著進入到交往階段，終於來到要去少女家的那天。直到車開到少女家門口時，男子感覺到有些熟悉，女子將他領到家門口時，他終於想起「這是那天那個成熟女的家！」

進到女友家門時，看到了女友媽媽果然就是不久前「床戰」的成熟女，當下喊出名字時，女友更是嚇了一跳，事後兩人冷靜下來後決定暫時不要見面。然而這讓男子相當痛苦，因此發文表示「好不容易遇到喜歡的人，卻發生這樣的事情在我身上，真的有夠悽慘！」

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關鍵字：女友,酒吧,炮友,母親,巧合

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