陸宣傳海報曝光004航母　外形似「福特級」搭載殲-15

▲中電科的宣傳海報出現一艘舷號為19的航母。（圖／翻攝自中電科官網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中國電子科技集團（中電科）14所近期發布了為高考學生祝福的宣傳海報，不過有眼尖軍迷發現，海報中央出現的是一艘舷號為19的航母，若按照解放軍航母的舷號排序，第1艘航母「遼寧」艦的舷號為16，那麼這艘很可能第4艘航母。

據《新浪軍事》報導，海報中的航母外型與美軍的「尼米茲」和「福特」級十分相似，放大圖片就能發現，它的艦島很小，沒有大面積的煙囪，因此可以判斷這是核動力航母；另外，該艦安裝了3台彈射器和3個舷外升降機，比美國航母少一套；從它和艦載機的對比上看，排水量可能比「尼米茲」和「福特」小一些，大約為7、8萬噸。

報導再指，這艘國產核動力航母還是搭載殲-15艦載機，讓人出乎意料，雖然殲-15綜合性能不錯，但它畢竟是一款三代機，完全沒有隱身方面的考慮，面對美軍正在上艦的F-35C，甚至是F-35B，那就會處於絕對的劣勢地位。

報導提到，目前中國正在研製第四代艦載機，但是由於先前FC-31「鶻鷹」的耽誤，浪費了幾年寶貴時間，據傳已經趕不上新航母的進度，因此，正在上海建造的常規動力電磁彈射航母服役之後，可能要先用殲-15一段時間，然後再換裝四代艦載機。不過，四代艦載機研製得再慢，也不至於趕不上核動力航母的進度，外界猜測，不是核動力航母提前了，就是為了保密，所以才先在圖片上用殲-15代替四代艦載機。