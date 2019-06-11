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F-35單價「打9折」跌破25億！五角大廈計畫軍購478架

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▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲F-35A可望降價。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者朱世凱／綜合報導

美國國防部與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司昨（10）日達成協議，在最新訂單中將F-35A降價8.8%，在未來3年內用340億美元（約新台幣1兆元），分3批次購買478架F-35戰機。五角大廈官員表示，單機價格將有機會跌破8千萬美元（約新台幣25億元）。

據《路透社》報導，上一次購買F-35A的價格是2018年8月簽訂的8920萬美元（約新台幣28億元），這一次將可望降價至8135萬美元（約新台幣25.5億元），降幅達到8.8%；另外，第2、3年的選擇性採購中，每架戰機的單機將跌破8000萬美元（約新台幣25億元），到時候每年的產量大約為160架。

美國防部主管採購的副部長洛德（Ellen Lord）表示，從11到12批次的F-35A，這項協議估下省下8.8%的經費，而從11到14批次的各式F-35戰機，平均節省的經費更達15%；預計第14批購入的F-35A將進一步壓低至每架7600萬美元（約新台幣23億元），這樣一來，省下的經費就會超過美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）研究報告中原先估計的數字。

▼F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，目前都還只是初步協定，最後交易有望在8月敲定；洛克希德·馬丁曾表示，預計F-35A的價格在2022年前，能夠降至8000萬美元以下。倘若這次採購協議達成，等於該公司提早1年完成目標。

報導最後提到，新的定價可以促此更多的外國客戶考慮購買F-35，洛克希德·馬丁的主管們表示，任何擁有F-16戰鬥機的國家都是潛在客戶。

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